焦点：中国房地产降温 拖累钢铁之后可能再打击铜

路透伦敦5月12日 - 中国房地产降温打击钢铁需求，可能给铜市敲响了警钟；铜对建筑业的周期性变化反应滞后。

会有何种程度的影响尚不清楚。但有人认为，钢铁需求的下降使今年中国的铜需求增长前景堪忧。

钢铁是建筑工程初步阶段用料，而铜主要用于收尾阶段，是电线电缆和管道的材料。房屋出售之后，需要添置的家电产品也要用到铜。

“近期钢铁需求的大幅走软...可能预示着铜市的未来走向，”高盛分析师Max Layton表示。

“从钢铁需求疲弱反映新屋开工疲弱的程度来看，这可能预示着建筑完工数量下降；而建筑完工需要使用大量铜。”

中国是全球最大的钢铁和铜消费国，每种金属的消费量几乎占到全球总量的一半。

中国地产业被广泛视为整体经济成长的最大威胁之一。

中国3月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌6.1%，跌幅扩大且为连续七个月下跌。另外，1-3月房地产开发投资同比增幅降至8.5%，为2009年以来最低增速。

这对钢铁需求造成了明显影响。

中国钢铁工业协会表示，2014年中国粗钢表观消费量逾30年来首次下降，今年将继续减少，第一季度消费量下滑6.2%。

**建筑完工率料将下降**

钢铁及铜的价格过去12个月均呈下行态势，上海期货交易所螺纹钢期货SRBcv1累计下跌26%，伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3下跌7%。

分析师同意中国铜需求增长将受到房地产行业的影响，但对影响程度的看法存在分歧。

“钢铁疲弱程度少见，不太可能意味着铜也这么疲弱，”中银国际驻伦敦的商品市场策略部主管Xiao Fu表示。

她说，中国房产销售趋势会领先钢铁消费两三个月，钢铁消费又领先铜需求两三个月。

澳新银行驻悉尼分析师Daniel Hynes表示，正常情况下，铜会比钢铁需求滞后三到六个月才会反映出来，但有时候滞后时间可能延长一倍。

“铜消费模式更加复杂...更多样化，电力等其他行业也起到支持作用，”Hynes说，并称中国需求增长仍不会超过5%，或在4-5%。

“过去几年，建筑业对铜需求的整体影响一直推迟显现，因为有一些房产空置。”

Layton说，中国新建筑项目开工至完成通常约需18-24个月的时间。

Layton指出，过去两年，由于开发商企图维持现金流，最新建筑完工周期加快，但未来两年建筑完工状况或疲弱。Layton还预计到年底时铜价将从目前的约6,400美元降至5,200美元。(完)

(编译 王颖/王兴亚/李爽 审校 王丽鑫/徐文焰/于春红)

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