中国一线城市首套房贷利率走低 量价齐升局面短期持续--融360

路透北京5月27日 - 第三方调研机构--融360金融搜索平台日前发布报告显示，自5月11日央行降息0.25个百分点后，今年5月份，中国一线城市首套房贷款利率接近历史低位，二套房贷款利率也出现了松动迹象。预计一线城市回暖势头将更加强劲，成交量上涨将进一步推高房价。

融360发布《2015年中国房贷市场5月报告》显示，一线城市北京、上海、广州、深圳首套房平均利率环比全部下降。深圳最高，为5.44%，北京最低，为5.13%。但是利率折扣涨跌各半，北京深圳小幅反弹；上海广州折扣力度继续增加。

融360房贷分析师袁媛认为，目前一线城市利率水平已接近2009年以来最低位，且楼市近期均呈现回暖的趋势，所以房贷政策在短期内不会再有明显放宽，首套房利率将围绕当前水平小幅波动。

全国35个重点城市536家银行中，有80家银行下调房贷折扣，首套房贷款政策宽松程度再次升级。提供9折以下利率的银行共24家，仅分布在北京、上海几个热点城市，其中北京12家，独揽半数。上海有5家，其中浙商银行针对合作楼盘推出的7折利率优惠刷新了全国首套房利率的下限。

二套房方面，报告显示，“3.30”新政的落实速度大幅提高，35个城市中，除一线城市中的上海、广州及深圳以外，大多数城市已经基本完成了降低二套房首付的政策调整。相比之下，市场更好的一线城市新政落地速度反而明显滞后。

同时，有382家银行不同程度地降低了二套房首付成数，占到银行总数的71.3%，但没有清一色降至4成，北京二套房首付5成为主流，南京和苏州的绝大多数银行则执行4.5成的二套房首付。

此外，银行一度坚守的基准利率1.1倍的二套房利率准线也开始松动。5月有14个二三线城市共计21家银行出现了低于基准利率1.1倍的二套房利率。

报告认为，二套房贷款利率松动的现象未来在库存量较高、严重供过于求的二三线城市将变得更加普遍。而一线城市及部分热门的二线城市由于目前楼市回暖势头强劲，在二套房贷款政策方面将相对保守。这也是分类调控思想的具体表现。

“总体来看，房地产市场已经呈现明显的回暖趋势。”融360预计：“一线城市的二套房政策或继续收紧，以抑制市场出现爆发式增长；而部分库存量过大的二三线城市或将持续放松二套房贷款政策，以拉动改善型购房需求，缩短去化周期。”

但报告提到，政策刺激对于严重供过于求的城市提振效果有限，从而导致城市间分化更加明显。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

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