中国5月百城住宅均价环比由跌转涨 同比跌幅收窄--中指院

路透北京6月1日 - 中国指数研究院提供的数据显示，5月百城住宅均价环比由跌转涨，上涨0.45%；同比跌幅则收窄至3.73%。

展望未来，楼市整体回暖趋势明朗，但部分城市库存压力较大，供求关系仍较紧张。地方政府应继续坚持“分类指导，因地施策”的原则，根据不同城市实际情况，出台有针对性、差异化的楼市政策，积极促进房地产消费。同时，房企应继续优化推盘与定价策略，积极去化库存。

以下为中指院报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年5月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10569元/平方米，环比由跌转涨，上涨0.45%。

从涨跌城市个数看，48个城市环比上涨，52个城市环比下跌。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加9个，其中涨幅在1%以上的城市有8个，较上月增加2个；本月价格环比下跌的城市数量减少8个，其中跌幅在1%以上的城市有17个，较上月增加3个。

同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年5月相比下跌3.73%，跌幅较上月收窄0.73个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6918元/平方米，环比下跌0.2%，同比下跌5.22%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为19148元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.87个百分点；同比仍下跌，但跌幅收窄1.13个百分点，至2.33%。

2015年5月，全国100个城市住宅均价环比由跌转涨，上涨0.45%，同比下跌3.73%，跌幅收窄0.73个百分点；十大城市住宅均价环比上涨0.99%，涨幅扩大0.87个百分点，同比下跌2.33%，跌幅收窄1.13个百分点。

中央层面，5月11日央行再次降息，金融机构一年期存贷款基准利率下调0.25个百分点，货币政策利好继续加码；地方层面也紧跟中央步伐，积极出台住房公积金贷款利率调整政策。需求方面，新一轮降息为楼市回暖再增动力，住宅整体成交量平稳释放，不同城市继续表现分化；供应方面，随着房贷利率创下新低，房企抓住机遇加速推盘，主要城市推盘量继续上升。

整体来看，在中央及地方政府积极出台促需求、稳消费政策助力下，部分城市楼市迎来“红五月”，百城价格指数环比止跌，同比跌幅收窄。

展望未来，楼市整体回暖趋势明朗，但部分城市库存压力较大，供求关系仍较紧张。地方政府应继续坚持“分类指导，因地施策”的原则，根据不同城市实际情况，出台有针对性、差异化的楼市政策，积极促进房地产消费。同时，房企应继续优化推盘与定价策略，积极去化库存。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年5月，100个城市中，住宅价格环比2015年4月上涨的城市个数为48个，较上月增加9个。涨幅居前十位的城市依次是：深圳、上海、泉州、东营、镇江、保定、武汉、太原、厦门、株洲。其中，深圳、上海涨幅超过2%，居前两位；泉州、东营、镇江、保定、武汉、太原涨幅在1%-1.5%之间；厦门、株洲涨幅在0.8%-1%之间。

其他环比上涨的38个城市中，台州、连云港等12个城市涨幅在0.5%-0.8%之间；珠海、邯郸等19个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；长春、聊城等7个城市涨幅在0.1%以内。

2015年5月，住宅价格环比下跌的城市个数为52个，较上月减少8个。跌幅居前十位的城市依次是：湖州、乌鲁木齐、南宁、芜湖、张家港、新乡、桂林、贵阳、汕头、宜昌。其中，湖州跌幅超过2%，居首位；乌鲁木齐、南宁、芜湖、张家港、新乡、桂林跌幅在1.65%-1.9%之间；贵阳、汕头、宜昌跌幅在1.4%-1.65%之间。

其他环比下跌的42个城市中，日照、南通等7个城市跌幅在1%-1.4%之间；三亚、金华等14个城市跌幅在0.5%-1%之间；德州、哈尔滨等18个城市跌幅在0.1%-0.5%之间；合肥、青岛、绵阳跌幅在0.1%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年5月，百城住宅价格同比2014年5月下跌3.73%，跌幅收窄0.73个百分点。100个城市中，有13个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月增加3个。其中，保定、厦门涨幅超过6%，仍居前两位；邯郸、深圳等7个城市涨幅介于1%-5%之间；合肥、郑州、镇江、昆山涨幅在1%以内。

2015年5月，100个城市中有87个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月减少3个。其中，桂林、三亚等16个城市跌幅超过10%；南通、西安等37个城市跌幅在5%-10%之间；宁波、马鞍山等31个城市跌幅在1%-5%之间；哈尔滨、威海、泉州跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年5月十大城市住宅均价为19148元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.87个百分点。

十大城市中，除杭州环比下跌0.43%外，其余城市均上涨。具体来看，深圳、上海涨幅居前两位，分别上涨2.68%和2.32%；其他城市涨幅均在2%以内，重庆（主城区）、天津涨幅较小，分别上涨0.09%和0.07%。

同比来看，十大城市住宅价格同比下跌2.33%，跌幅较上月收窄1.13个百分点。十大城市中，深圳、上海同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳上涨4.69%，居首位；上海上涨2.7%。下跌的城市中，杭州、重庆（主城区）跌幅较大，分别下跌11.64%和11.2%；其他城市跌幅均在8%以内，南京下跌1.29%，跌幅最小。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年5月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26915元/平方米，环比上涨1.08%，同比下跌0.25%。

环比来看，2015年5月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为1.08%，较上月略有收窄。十大城市中，除成都、天津环比下跌外，其余城市均上涨。

具体来看，成都下跌0.34%，天津下跌0.13%；杭州本月由跌转涨。环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为2.54%，较上月收窄0.75个百分点；上海涨幅为1.40%，较上月扩大0.15个百分点；南京上涨1.00%，涨幅较上月扩大0.81个百分点；北京、武汉等五个城市涨幅均在1%以内。

同比来看，2015年5月十大城市主城区二手住宅平均价格下跌0.25%，跌幅较上月收窄1.88个百分点。十大城市中，深圳、上海、武汉同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅为9.17%，较上月扩大3.17个百分点；上海涨幅为3.26%，较上月扩大2.28个百分点；武汉涨幅为1.80%，较上月扩大0.68个百分点。同比下跌的城市中，杭州跌幅最大，为8.79%，较上月收窄0.58个百分点；广州跌幅为4.20%，较上月收窄0.22个百分点；南京跌幅较小，为0.82%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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