整体房市面临诸多挑战 上海北京最受外资关注--报告

路透上海12月4日 - 城市土地学会（ULI）和普华永道周四联合发布报告显示，中国房地产市场整体面临诸多挑战，投资者对中国大陆的房地产投资热情正在下降，不过上海和北京等一线城市仍最受外资关注。

该报告综合了385位国际知名房地产专业人士的意见，他们包括投资者、开发商、房地产公司、银行、地产经纪等。在2015年亚洲房地产投资前景前十位排名中，上海和北京仍列其中，但排名都有些滑落。上海排名第六位，这是该报告发布九年来上海得分最低的，此前四年上海一直位列第二位。而北京则由去年的第八位下降至第十位。

日本东京在投资前景和开发前景均位列第一，大阪投资前景排名第三。继去年之后，日本房地产市场仍受到投资者追捧，主要归因于政府大规模的经济刺激计划，这些计划使大家预期当地房地产价格将快速上升，持续的货币宽松为房市继续上行提供了大量空间。

澳大利亚的两大城市--悉尼和墨尔本位列第四和第一，高收益和成熟的经济给悉尼大量国际投资者，且澳洲的养老基金等亦大量参与。墨尔本市场以开发为主，市场上有大量资金寻求投资机会和具有吸引力的回报率。

雅加达的投资和开发前景均排名第二，主要因为印尼强劲的经济表现，以及过去几年雅加达资产价格大幅上升，都提升了该城市的吸引力。相比亚洲其他大城市，雅加达的房地产价格仍较低，但亦存在一些令投资者担忧的因素，例如市场透明度低。

城市土地学会北亚区主席、香港置地执行董事周明祖表示，“目前，亚洲房地产市场正受到资金富裕的困扰。不管是过去六年间全球央行推行的货币宽松政策还是投资机构的各类资本新渠道，都提供了看似无穷无尽的资金，这些资金几乎流变各个角落和各种物业市场。这个现象正在推高资产价格并进一步压低回报率，”

他说，“因此，我们看到交易量减少，投资级物业进一步短缺，投资者在寻找核心资产的替代品，投资者退出二线城市。我们预计这种趋势将在未来几个月持续下去。”

普华永道中国合伙人孙颖亦表示，今年总体而言，投资者对中国大陆的房地产市场缺少热情，因此市场出现分化，上海和北京获得了大多数的注意力。

中国经济增速放缓、房地产市场低迷以及大多类型物业回报率低，房地产市场面临不小挑战。不过作为亚洲重要门户城市，上海拥有更强劲的经济基础，并有更高的市场透明度，吸引了大量意图在中国开展业务的境外企业。

相对北京和上海，中国大陆其他城市的房地产投资前景大幅后退，例如广州由去年的第六位滑至第20位，中国二线城市则由第12位滑至22位。而香港的房地产投资前景，则由去年的第18位下滑至第21位。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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