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中国财经 | 2015年 7月 15日 星期三 10:16 BJT

中国上半年房地产开发投资增4.6% 新开工面积降15.8%--统计局

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三公布，1-6月房地产开发投资同比增4.6%；1-5月为增长5.1%。

统计局并公布，1-6月房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。

此前数据显示，1-5月房屋新开工面积同比下降16%；商品房销售面积同比下降0.2%，销售额同比增长3.1%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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