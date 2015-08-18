7月中国房价延续回暖之势 一线城市上涨压力浮现（更新版）

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路透北京8月18日 - 尽管7月属于楼市淡季，中国房价仍然延续了回暖之势，统计局最新数据显示，7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌3.7%，为连续第11个月下跌，但跌幅连续第三个月收窄。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月涨0.3%，连续第三个月上涨，但涨幅较上月略缩小。

“7月份房地产市场总体延续上月走势，新建商品住宅销量比上月略有增长，房价环比继续上涨，但涨幅收窄。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。

他援引数据指出，7月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。

分城市看，一线城市房价环比全部上涨且涨幅仍然较高，绝大部分二线城市房价环比上涨但涨幅低于一线城市，大部分三线城市房价环比仍然下降。

重点城市中，北京与上海7月新建住宅销售价格指数分别为同比升1%和上涨3.1%。

上海易居房地产研究院智库中心研究总监严跃进就数据表示，全国70城房价指数在连跌12个月后，于今年5月份首次翻红。而在6-7月份继续延续上涨态势。当然受季节因素影响，房价增幅并没有扩大，而是和6月份保持相同的水平。

据其测算，70个大中城市新建商品住宅价格环比增幅0.2%，相比6月份0.2%的增幅持平。

“随着越来越多城市加入涨价大军，可以预计后续房价增幅继续扩大的可能性会存在，或在9月份出现。”他说道。

统计局数据显示，新建商品住宅价格环比上涨的城市比上月增加4个，持平的城市比上月增加1个；二手住宅价格环比上涨的城市比上月减少3个，持平的城市比上月增加5个。

浏览房价图表，点选链接：link.reuters.com/kan45w

**一线城市房价上涨压力大**

7月新建商品住宅环比上涨的城市中，四个一线城市涨幅占据前四，深圳、上海、北京和广州分别上涨6.3%、1.9%、1.4%和1.2%，凸显出一线城市未来面临较大的房价上涨压力。

“目前房价上涨压力已经给一线城市带来了新的压力，”易居的严跃进表示，比如北京通州收紧限购政策、上海和深圳收紧二套房贷政策等，这都反映了目前房地产市场的价格已经存在一个上涨的过程。

他认为，针对这样一种新的市场风险，建议此类城市或需要围绕补库存、对价格上涨过快的房企进行约谈、控制信贷发放、稳定市场预期等方面采取新的应对策略。

通州定位北京市行政副中心后，核心区项目开始出现价格走高、外围项目捂盘惜售的现象。为促进通州区房地产市场平稳健康发展，北京市住建委近日收紧通州限购政策，规定已拥有1套住房、无法提供在通州区落户满3年及近3年在通州区连续缴纳社会保险和个人所得税证明的本市户籍居民家庭，将暂停向其出售通州区商品住房。

从同比增幅看，一线城市依然居前，深圳、上海和北京7月新建商品住宅价格同比涨幅分别为24%、3.6%和1.2%，居前三位。

房地产研究机构CRIC研究中心稍早指出，新开工继续不振，前七月新开工面积同比降幅扩大1个百分点至16.8%，势必影响下半年楼市供应，不少一二线大中城市市场回暖明显，供求状况大为改善，甚至逆转，新开工的不振，必将使得这些城市供求矛盾激化，未来房价上涨的压力较大。

CRIC指出，在当前，经济疲软，稳增长压力较大情况下，楼市的挑大梁作用仍是关键，因而三季度行业基本面仍会延续宽松。当前楼市最主要的问题还是整体供大于求以及结构性矛盾加剧问题。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫； 审校 林高丽)

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