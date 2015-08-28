中国楼市限外令松绑时机恰好 部分地区受益整体影响较小--CRIC

路透北京8月28日 - 中国最新下发通知为外资进入中国房地产市场松绑，机构认为此举标志严控10年的外资购房闸门正式打开，在人民币阶段性贬值、房价已处高位且面临高库存问题之时放开限外令，可谓水到渠成，有助于缓解部分侨乡城市库存压力，但对整体楼市影响微小。

中国商务部网站日前发布通知称，境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。

“此次全国范围内（对外资）购房限制的取消是今年以来国家对楼市调控政策松绑的延续，...以促进各类住房消费，助力消化地方库存。”中国指数研究院解读称，这一政策的出台也意味着中国严控长达10年之久的外资购房闸门已经打开。

依据此前规定，境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房；在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。

中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)认为，限外令解除释放合理需求，时机也恰到好处。

与出台限外政策的2006年和2010年相比，如今中国国内房价处于高位，增速明显放缓，房地产行业结构性过剩，人民币也正在阶段性贬值期，此时放开限外令，既放开了行政化限制，有助于释放合理需求，同时也不会因为投机性投资过多而引发房价过快上升。

中指院也表示，限外令取消后，将在一定程度上吸纳部分海外资金以促进国内楼市稳定发展，但在当前整体经济压力较大以及人民币贬值预期下，单一限外政策的取消不足以对海外热钱形成利益驱动，外资吸纳规模有限。

**对整体楼市影响微弱**

中指院报告称，总体来看，境外群体购房规模较小，预期不会对全国及各地需求带来明显波动，对房地产市场影响有限，但就特定城市，如热点城市、侨乡等外籍常住人口较多、外籍购房需求庞大的城市而言，将获得直接利好。

据其分析，在全国范围内，广东、福建、江苏等省侨乡及境外人士聚集的城市较多，如泉州、潮州、汕头、梅州、苏州、南京、厦门、莆田等地。今年以来，粤闽苏三省部分二三线城市房地产市场尚未呈现回暖走势，百城价格同比走低、库存依旧处于高位。

“全国取消对境外个人购买住房的限制，对这些城市而言意义重大，当地商品房销售量会受到提振，尤其是高端住宅项目以及部分侨乡针对华侨需求开发的楼盘将明显利好，会在一定程度缓解库存压力。”中指院称。

最新《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》规定，对于实施住房限购政策的城市，境外个人购房应当符合当地政策规定。

CRIC认为，在对市场成交量的影响上，限外令取消还是难以带来实质性改变，一线城市外国人购房等同于外地人，与现状相比并无差别；二三线城市吸引力较弱，限外令解除难以影响市场表现。

从对房地产企业的影响而言，中指院称，从供应端来看，取消了外商投资房地产企业的一系列限制，对外商投资房地产管理优化改进，在利好国外资本顺畅进入国内市场的同时，也为国内房地产企业对外融资打开便捷通道。

但就总体规模来看，今年前七个月外资占中国房地产开发企业到位资金比例仅为0.3%，因此这一次调整对中国房地产整体融资格局的影响较为有限。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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