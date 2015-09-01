8月中国百城住宅均价同环比16月来首现双涨 楼市续回暖“金九”可期

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价16个月来首现同比和环比双涨，易居一手房价格288指数同比亦止跌，为九个月来首次，显示随着一系列宽松政策发挥效应，中国楼市持续回暖。
中指院报告称，8月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.95%，涨幅较上月扩大0.41个百分点；同比在经历连续10个月下跌后，于本月止跌，上涨0.15%。
“在今年一系列宽松政策影响下，楼市持续呈现回暖态势，8月市场成交继续保持稳定，百城价格指数环比涨幅扩大，并推动同比止跌转涨。”中指院表示。
从涨跌城市个数看，环比上涨城市个数增5个至51，49个城市环比下跌。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨1.95%，涨幅较上月扩大0.80个百分点；同比上涨3.83%，涨幅较上月扩大2.53个百分点。
该机构称，政策方面，今年以来央行已三次全面降准四次降息，最新一次“双降”将进一步刺激消费者购房需求；供应方面，房企制定少量缓推的推盘策略，为“金九”旺季提前热身，重点城市供应量平稳释放；库存方面，供需两端表现均衡，库存压力继续释放。
“展望未来，本月央行降息降准将为9月传统楼市旺季的到来再增动力。在下一步地方政策积极配合、房企加快推盘的影响下，预计下月至年底楼市供需两端将继续升温，‘金九’旺季或将如期而至。”中指院称。
价格方面，他们认为目前全国楼市仍以去库存为主基调，部分城市去化压力尚存，房价将继续保持平稳。
另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨0.46%，涨幅较上月缩小0.04个百分点，同比则止跌小幅上涨0.07%。
经统计，其监控的288个主要城市中，共有147个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量较上月增加8个。其中广东省深圳环比上涨5.07%，继续占据全国涨幅首位。
自去年起中央地方多次出台宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。
最近中国对房地产市场改善需求的支持力度进一步加大，最新下发通知为外资进入中国房地产市场松绑，规定境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。
本周一中央再发通知调整公积金政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。（完）
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2014-08 -0.59 3.15
2014-09 -0.92 1.12
2014-10 -0.4 -0.52
2014-11 -0.38 -1.57
2014-12 -0.44 -2.69
2015-01 0.21 -3.09
2015-02 -0.24 -3.84
2015-03 -0.15 -4.35
2015-04 -0.01 -4.46
2015-05 0.45 -3.73
2015-06 0.56 -2.7
2015-07 0.54 -1.38
2015-08 0.95 0.15
(发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)
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