8月中国70个大中城市新建住宅售价同比降2.3% 环比涨0.3%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月18日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比降2.3%，为连续第12个月下跌，但跌幅连续第四个月收窄。
从环比看，8月新建住宅销售价格较上月涨0.3%，连续第四个月上涨，涨幅与前月持平。
重点城市看，北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别为同比升3%和上涨5.6%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见[nENSF9F0S5]）
2015年 同比(%) 环比(%)
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年 同比(%) 环比(%)
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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