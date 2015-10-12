中国住建部：1-9月保障性安居工程开工685万套 完成投资1.11万亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月12日 - 中国住房和城乡建设部周一称，截至9月底全国城镇保障性安居工程已开工685万套，基本建成625万套，分别占年度目标任务的92%和130%；完成投资1.11万亿元。
“其中，棚改开工524万套，占年度目标任务580万套的90%，”住建部网站新闻稿称。
2015年，全国城镇保障性安居工程计划新开工740万套（其中各类棚改580万套），基本建成480万套。
不过国家审计署上周四公布8月跟踪审计结果指出，一些民生政策贯彻落实不到位，农村危房改造任务开工率低，部分已建成的安居房闲置或被挪作他用。
审计署称，截至2015年8月底，2015年中央安排的农村危房改造任务432万户已开工245.3万户（占56.8%），10个省因前期准备不充分、配套资金到位晚等开工率不足50%；三个省的部分地区虚报开工任务量、已建成安居房长期闲置或改变用途。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。