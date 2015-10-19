中国1-9月房地产开发投资同比增2.6% 新开工面积降12.6%

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京10月19日 - 中国国家统计局周一公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长2.6%，增速较1-8月的3.5%进一步下滑。
统计局并称，1-9月，房地产开发企业新开工面积同比下降12.6%，降幅较1-8月16.8%有所收窄；土地购置面积同比下降33.8%，1-8月为下降32.1%。
商品房销售继续回暖。1-9月全国商品房销售面积同比增长7.5%，增速比1-8月份提高0.3个百分点；销售额增长15.3%，增速与1-8月份持平。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。