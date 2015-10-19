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中国财经 | 2015年 10月 19日 星期一 10:14 BJT

中国1-9月房地产开发投资同比增2.6% 新开工面积降12.6%

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周一公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长2.6%，增速较1-8月的3.5%进一步下滑。

统计局并称，1-9月，房地产开发企业新开工面积同比下降12.6%，降幅较1-8月16.8%有所收窄；土地购置面积同比下降33.8%，1-8月为下降32.1%。

商品房销售继续回暖。1-9月全国商品房销售面积同比增长7.5%，增速比1-8月份提高0.3个百分点；销售额增长15.3%，增速与1-8月份持平。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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