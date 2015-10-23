中国9月房价续涨同比有望年内转正 但一线热三线冷分化格局依旧（更新版）

(新增更多数据细节和评论)

路透北京10月23日 - 楼市成交在金九月继续高位运行，带动中国房价延续回暖之势。最新数据显示，9月70城房价同比跌幅大幅收窄，环比则续涨；同时，一线偏热三线偏冷的分化格局仍未改变。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.9%，为连续第13个月下跌，但跌幅连续第五个月收窄；从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第五个月上涨，涨幅与前月持平。

“9月份新建商品住宅环比上涨城市个数比上月略有增加，房价环比继续上涨，但涨幅回落。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。

他援引数据指出，从上涨城市个数看，新建商品住宅价格环比上涨的城市比上月增加4个，持平的城市增加1个，从涨幅看，环比综合平均涨幅比上月回落0.1个百分点。

分城市看，一线城市房价环比持续上涨，但涨幅逐渐回落，绝大多数二线城市房价环比小幅上涨或持平，少数三线城市房价环比由降转升。同比来看，城市之间分化态势延续。一线城市新建商品住宅与二手住宅价格同比均上涨且涨幅相对较大，二线城市同比涨跌互现，三线城市新建商品住宅同比仍然全部下降。

“随着后续几个月房价环比的继续增长，同比跌幅收窄的速度将继续加快。预计四季度房价同比增幅将出现正增长态势。”上海易居房地产研究院智库中心研究总监严跃进表示。

数据显示，一线城市房价涨势仍然强劲，北上广深新建商品住宅价格指数环比分别上涨1.1%，1.9%，1.4%和4%；北京和深圳涨幅较上月回落，但上海和广州涨幅有所扩大。

浏览房价图表，点选链接：link.reuters.com/far85w

在政府出台多项利好政策的作用下，中国房地产市场持续回暖，金九月成交高位运行。据统计局，前9月全国商品房销售面积和销售额同比增长7.5%和15.3%。中国指数研究院统计显示，今年三季度成交绝对量为近五年同期最高，50个代表城市住宅月均成交约2,770万平方米，同比增长近三成。

但与此同时，房地产投资增速一路下行，前九月房地产开发投资增速降至2.6%的低位。

“当前中国经济最主要的下行压力来自房地产开发投资增速的下降。”中国央行研究局首席经济学家马骏近日表示，从去年5月到今年4月，房地产价格的绝对值持续下降，导致了价格持续下降的预期，对投资性需求和刚性需求产生影响。

不过他同时也指出，最近一段时间房地产价格回升，预期企稳。从今年5月开始，房地产销售增速由负变正，最近4个月房地产销售平均增速超过20%，较之前的负增长有明显改善，这有望在未来几个月拉动房地产开发投资方面的企稳回升。

中国指数研究院预计，仍将会有宽松政策进一步推动企业投融资，助力楼市库存去化，一线及部分热点二线城市房价将延续温和上涨趋势；但部分城市去化压力尚存，房价增长乏力。

中国楼市今年利好不断，从降准降息，到更有针对性的“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。今年9月30日，普通住房首套房商贷首付再降至五年来最低25%，进一步为刚需和改善需求提供支持。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）