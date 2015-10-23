中国9月房价续涨同比有望年内转正 但一线热三线冷分化格局依旧（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京10月23日 - 楼市成交在金九月继续高位运行，带动中国房价延续回暖之势。最新数据显示，9月70城房价同比跌幅大幅收窄，环比则续涨；同时，一线偏热三线偏冷的分化格局仍未改变。
路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.9%，为连续第13个月下跌，但跌幅连续第五个月收窄；从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第五个月上涨，涨幅与前月持平。
“9月份新建商品住宅环比上涨城市个数比上月略有增加，房价环比继续上涨，但涨幅回落。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。
他援引数据指出，从上涨城市个数看，新建商品住宅价格环比上涨的城市比上月增加4个，持平的城市增加1个，从涨幅看，环比综合平均涨幅比上月回落0.1个百分点。
分城市看，一线城市房价环比持续上涨，但涨幅逐渐回落，绝大多数二线城市房价环比小幅上涨或持平，少数三线城市房价环比由降转升。同比来看，城市之间分化态势延续。一线城市新建商品住宅与二手住宅价格同比均上涨且涨幅相对较大，二线城市同比涨跌互现，三线城市新建商品住宅同比仍然全部下降。
“随着后续几个月房价环比的继续增长，同比跌幅收窄的速度将继续加快。预计四季度房价同比增幅将出现正增长态势。”上海易居房地产研究院智库中心研究总监严跃进表示。
数据显示，一线城市房价涨势仍然强劲，北上广深新建商品住宅价格指数环比分别上涨1.1%，1.9%，1.4%和4%；北京和深圳涨幅较上月回落，但上海和广州涨幅有所扩大。
浏览房价图表，点选链接：link.reuters.com/far85w
在政府出台多项利好政策的作用下，中国房地产市场持续回暖，金九月成交高位运行。据统计局，前9月全国商品房销售面积和销售额同比增长7.5%和15.3%。中国指数研究院统计显示，今年三季度成交绝对量为近五年同期最高，50个代表城市住宅月均成交约2,770万平方米，同比增长近三成。
但与此同时，房地产投资增速一路下行，前九月房地产开发投资增速降至2.6%的低位。
“当前中国经济最主要的下行压力来自房地产开发投资增速的下降。”中国央行研究局首席经济学家马骏近日表示，从去年5月到今年4月，房地产价格的绝对值持续下降，导致了价格持续下降的预期，对投资性需求和刚性需求产生影响。
不过他同时也指出，最近一段时间房地产价格回升，预期企稳。从今年5月开始，房地产销售增速由负变正，最近4个月房地产销售平均增速超过20%，较之前的负增长有明显改善，这有望在未来几个月拉动房地产开发投资方面的企稳回升。
中国指数研究院预计，仍将会有宽松政策进一步推动企业投融资，助力楼市库存去化，一线及部分热点二线城市房价将延续温和上涨趋势；但部分城市去化压力尚存，房价增长乏力。
中国楼市今年利好不断，从降准降息，到更有针对性的“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。今年9月30日，普通住房首套房商贷首付再降至五年来最低25%，进一步为刚需和改善需求提供支持。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2015年 同比(%) 环比(%)
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年 同比(%) 环比(%)
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)
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