三季度中国房地产企业景气指数跌破50 预计年内维持调整--机构

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 中国房地产研究机构REICO工作室最新发布报告称，今年三季度房地产企业景气指数和企业家信心指数双双回调，前者降至50景气线之下，预计四季度房地产市场仍维持调整态势，表现弱于前季。
REICO工作室在周一发布的报告中称，今年四季度，房地产市场继续去库存调整，房地产投资增速继续回落。预计房屋销量增速回落，房屋新开工面积继续下降。而房价保持基本平稳，一二线城市房价涨幅继续回落。
“四季度，受经济运行压力较大、居民购房意愿下降、前期政策效应递减等因素影响，在现有政策环境下，房地产市场表现弱于三季度的可能性很大。”报告称。REICO工作室是由全联房地产商会、中城联盟投资基金共同支持建立的房地产研究机构。
REICO报告显示，房地产企业景气指数回调50景气线之下至42，预示影响房地产行业发展的不确定因素增加下行压力增大，企业家信心指数为65.6，房企经营者对房地产后期发展仍有一定的信心，但同二季度的89.9相比有大幅下降。
报告指出，本季房地产走势仍然以消化存量为主基调，商品房待售面积减少、销售面积和销售价格继续上升，但企业赢利水平和综合经营情况差强人意，融资难度加大，固定资产投资意愿减弱等问题仍然存在，小型企业和西部地区企业上述问题尤为突出。
在销售价格方面，该指数调查显示房价预期上升的趋势不改。三季度商品房平均销售价格上升的企业比例为42.9%，与上季度持平为54.5%，而下降的企业只有2.6%。
86.4%企业认为下季度商品房平均价格在保持稳定情况下继续上升，而一线城市的这一比例达到了92.4%，而在预计下降的13.6%企业中，西部地区企业所占比例最高。
全联房地产商会执行会长任志强在发布会上称，从销售来看，预计今年全年可能会接近或超过2013年，达到历史峰值。不过2013年是价格飞涨过程中销售面积增长，而今年是价格下调以及利率下降时的销售面积增长。
但他对房地产投资前景较为悲观，预计今年可能负增长，销售增长并没有转化为自有资金的增长，没有变成到位资金，“投资上不去，明年下半年以后投资增长有可能，但持续下降的可能性较大。”他说。
统计局数据显示，1-9月全国房地产开发投资同比增长2.6%，增速较1-8月的3.5%进一步下滑；商品房销售面积同比增长7.5%，增速比1-8月份提高0.3个百分点。REICO报告指出，三季度房地产企业投资意愿延续上半年低落态势，开发投资增速出现1998年以来首次负增长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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