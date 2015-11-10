中国土地市场步入上行通道 十城市10月均价环比涨2.3%--易居

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是土地出让均价呈现一定程度的拉高崛起形态，10月土地市场延续了三季度强劲反弹的格局。
易居数据显示，10大典型城市土地成交建筑面积1,443.4万平方米，环比下跌39.9%，同比跌5%，较9月下浮明显，且低于2014年和2013年同期水平；土地出让金收入731亿元人民币，环比下跌29.1%，同比上涨24%，较上月亦明显回调。
不过，土地成交均价上涨动力依然强劲，10月处于历史高位区间，接近2014年历史最高点。十大典型城市土地成交均价为3,914元/平方米，环比上涨2.3%，同比上涨23%。
“土地成交均价同比增幅虽然有所回落，但是地市步入上行通道的迹象依旧明显，新一轮的地王潮已经启动，并有望持续到明年第二季度。”易居研究员曹倪娜在报告中称。
另一数据--溢价率也显示土地市场趋暖。十大城市10月土地成交溢价率21%，与上月相比上涨2.4个百分点，溢价率突破20%的压力区间，创出自2014年下半年以来的新高。
易居分析称，持续增长动能已经推动土地市场溢价率走出底部区域，说明地王频出后，地价加速升温。另外，如果剔除当前土地出让环节中，配建保障房的比例大幅提高等因素，现阶段的土地出让金溢价率的上升力度更加显着。
该报告指出，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是无论是在一线城市还是二线城市，土地出让均价都呈现出一定程度的拉高崛起形态，虽然过程中会出现一些震荡和反复，但土地溢价率突破20%的压力区间，可见地价已经进入历史最高区域。
而成交建筑面积的起伏主要与政府推地计划有关，因此在个别月份会出现一定程度的起伏，但是在一线城市快速回暖的带动下，二线城市土地市场日渐复苏回暖，成交均价持续攀升，加之不断出台的房地产利好政策，给予企业更多的拿地信心，土地成交溢价率被不断抬高。
“可见，10月作为第四季度的首月，依旧延续了第三季度土地市场强劲反弹的格局，房企在一线和部分二线城市的拿地热情依旧高涨，土地市场反弹进行时。”曹倪娜表示。
中国楼市回暖已开始向土地市场传递。国土资源部中国土地勘测规划院此前报告显示，第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。不过统计局的房地产企业土地购置面积增速依旧在低位，今年以来累计增速持续在-30%附近。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。