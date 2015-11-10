中国土地市场步入上行通道 十城市10月均价环比涨2.3%--易居

路透北京11月10日 - 中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是土地出让均价呈现一定程度的拉高崛起形态，10月土地市场延续了三季度强劲反弹的格局。

易居数据显示，10大典型城市土地成交建筑面积1,443.4万平方米，环比下跌39.9%，同比跌5%，较9月下浮明显，且低于2014年和2013年同期水平；土地出让金收入731亿元人民币，环比下跌29.1%，同比上涨24%，较上月亦明显回调。

不过，土地成交均价上涨动力依然强劲，10月处于历史高位区间，接近2014年历史最高点。十大典型城市土地成交均价为3,914元/平方米，环比上涨2.3%，同比上涨23%。

“土地成交均价同比增幅虽然有所回落，但是地市步入上行通道的迹象依旧明显，新一轮的地王潮已经启动，并有望持续到明年第二季度。”易居研究员曹倪娜在报告中称。

另一数据--溢价率也显示土地市场趋暖。十大城市10月土地成交溢价率21%，与上月相比上涨2.4个百分点，溢价率突破20%的压力区间，创出自2014年下半年以来的新高。

易居分析称，持续增长动能已经推动土地市场溢价率走出底部区域，说明地王频出后，地价加速升温。另外，如果剔除当前土地出让环节中，配建保障房的比例大幅提高等因素，现阶段的土地出让金溢价率的上升力度更加显着。

该报告指出，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是无论是在一线城市还是二线城市，土地出让均价都呈现出一定程度的拉高崛起形态，虽然过程中会出现一些震荡和反复，但土地溢价率突破20%的压力区间，可见地价已经进入历史最高区域。

而成交建筑面积的起伏主要与政府推地计划有关，因此在个别月份会出现一定程度的起伏，但是在一线城市快速回暖的带动下，二线城市土地市场日渐复苏回暖，成交均价持续攀升，加之不断出台的房地产利好政策，给予企业更多的拿地信心，土地成交溢价率被不断抬高。

“可见，10月作为第四季度的首月，依旧延续了第三季度土地市场强劲反弹的格局，房企在一线和部分二线城市的拿地热情依旧高涨，土地市场反弹进行时。”曹倪娜表示。

中国楼市回暖已开始向土地市场传递。国土资源部中国土地勘测规划院此前报告显示，第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。不过统计局的房地产企业土地购置面积增速依旧在低位，今年以来累计增速持续在-30%附近。（完）