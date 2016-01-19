去年中国房地产销售金额创新高 年末待售面积续增今年去库存压力不减

路透北京1月19日 - 中国国家统计局最新公布的年度房地产数据显示，销售热投资冷的态势仍在延续，去年房地产销售额创下历史新高，投资则一路下滑至1%。鉴于年末房地产待售面积续增，今年去库存压力有增无减，投资还将继续下行。

统计局周二公布数据显示，中国全年商品房销售额87,281亿元，增长14.4%，增速回落1.2个百分点，金额创新高，不过商品房销售面积128,495万平方米，未能冲击去年高点。

“在持续的政策放松和充足的购房者信心将继续支持行业稳步发展之下，预计明年全国房地产行业销售面积保持平稳，总量维持相对高位。”房地产研究机构克而瑞研究中心的杨科伟和谢杨春表示。

交通银行金融研究中心的高级研究员夏丹也预计，2016年销售仍能维持较好的形势，但成交经一轮需求释放后的政策弹性将降低，销量增速放缓将是大概率事件。

与之形成鲜明对比的是，房地产开发投资从年初10.4%一路下滑至1%，再创新低，分析人士称这一方面是经济较弱所致，更重要的还是在去库存之下，整体投资意愿不强。

克而瑞表示，根据目前房地产行业开发节奏和库存情况来看，2016年上半年房地产开发投资额增速仍会继续回落，维持低位运行。预计到下半年开发投资增速将会触底回升，尤其是一、二线城市存量房快速去化后，住宅开发投资活动必然会逐步增加。

**高库存未缓解**

从统计局最新数据看，中国房地产市场的高库存问题尚未得到缓解，12月末，商品房待售面积71,853万平方米，比11月末增加了2,217万平方米。其中，住宅待售面积45,248万平方米，同比增长11.2%。

“在中央不断喊话去库存以及销售回暖的带动下，全年仅有4个月待售面积处于下降区间，说明去库存并未取得实质性的进展，行业矛盾并未得到缓解。”克而瑞称。

他们指出，2016年待售面积仍会持续增加，今年库存压力有增无减。而2015年年末，习李再次强调推动农民工进城购房，长远来说，对于三四线城市去库存将起到至关重要作用。

此前召开的中央经济工作会议将去库存列入今年五大任务之一，具体措施包括通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场；鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，促进房地产业兼并重组等。

统计局上日公布的70个大中城市房价数据也显现出“分化”的特点，一线热的同时中小城市冷。

克而瑞称，从70大中城市房价来看，多数城市房价并没有大幅度上涨，佐证了城市分化格局，资金开始流向一线城市以及小部分二线城市。因此，未来这些城市房价上涨动力依然存在，但大多数二、三、四线城市房价不会有太大变动。

“预计2016年房价将稳中略升，大中城市新建商品住宅与二手房均价同环比都将逐步改善。但总体而言，高库存问题与楼市看跌预期限制了全国范围内价格上涨的动力。”交通银行的夏丹表示。（完）