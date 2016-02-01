1月百城住宅均价环同比连六月双涨 环比涨幅收窄--中指院

路透北京2月1日 - 中国指数研究院周一提供的报告显示，2016年1月百城价格指数环比、同比连续第六个月双涨，其中环比涨幅有所收窄，同比则继续扩大，分别为上涨0.42%和4.37%。

中指院称，新年首月楼市进入盘整期，房企放缓推盘节奏，供给端略有回落；需求方面则整体表现平稳，各级城市之间分化持续，一线城市成交上升，三线城市有所下降。

展望未来，2月春节将至，楼市进入传统淡季，房企推盘动力不足，市场表现较为平稳；预计春节假期过后房企将加大供应，市场需求也将逐步释放。价格方面，百城价格整体将保持稳中有涨，部分热点城市仍可能出现较大涨幅。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

2015-08 0.95 0.15

2015-07 0.54 -1.38

2015-06 0.56 -2.7

2015-05 0.45 -3.73

2015-04 -0.01 -4.46

2015-03 -0.15 -4.35

2015-02 -0.24 -3.84

2015-01 0.21 -3.09

以下为中指院提供的报告全文：

中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年1月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11026元/平方米，环比上涨0.42%，涨幅较上月收窄0.32个百分点。从涨跌城市个数看，60个城市环比上涨，39个城市环比下跌，1个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加9个，其中涨幅在1%以上的城市有17个，与上月持平；本月价格环比下跌的城市数量减少6个，其中跌幅在1%以上的城市有10个，较上月增加2个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨4.37%，涨幅较上月扩大0.22个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7058元/平方米，环比上涨0.30%，同比上涨1.02%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20736元/平方米，环比上涨0.54%，涨幅较上月收窄0.6个百分点；同比上涨9.19%，涨幅较上月收窄0.06个百分点。

整体来看，1月百城价格指数环比、同比继续双涨，环比涨幅有所放缓，同比涨幅继续扩大。政策方面，中央各部委围绕“去库存”展开扩需、调供相关部署；多地将扶持新市民、释放新需求作为工作重点，继续完善住房公积金使用政策，并积极鼓励房企提升住房品质、创新服务理念，从多方面发力去库存。供给方面，新年首月楼市进入盘整期，房企放缓推盘节奏，供给端略有回落；需求方面则整体表现平稳，各级城市之间分化持续，一线城市成交上升，三线城市有所下降。展望未来，2月春节将至，楼市进入传统淡季，房企推盘动力不足，市场表现较为平稳；预计春节假期过后房企将加大供应，市场需求也将逐步释放。价格方面，百城价格整体将保持稳中有涨，部分热点城市仍可能出现较大涨幅。

* 百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析

2016年1月，住宅价格环比2015年12月上涨的城市个数为60个，较上月增加9个。涨幅居前十位的城市依次是：惠州、深圳、东莞、中山、汕头、赣州、珠海、江阴、南宁、南京。具体来看，惠州、深圳、东莞环比涨幅超过5%，中山、汕头、赣州、珠海、江阴涨幅在2%-4%之间，南宁、南京涨幅在1.8%-2.0%之间。其他环比上涨的50个城市中，无锡、保定等7个城市涨幅在1.0%-1.8%之间；马鞍山、佛山等16个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；宿迁、德州等27个城市涨幅在0.5%以内。张家港房价与上月持平。

2016年1月，住宅价格环比2015年12月下跌的城市个数为39个，较上月减少6个。跌幅居前十位的城市依次是：湛江、鄂尔多斯、吉林、三亚、福州、长沙、长春、宜昌、常州、泰州。其中，湛江、鄂尔多斯、吉林、三亚跌幅超过2%；福州、长沙、长春跌幅在1.5%-2.0%之间，宜昌、常州、泰州跌幅在1.0%-1.5%之间。其他环比下跌的29个城市中，沈阳、营口等11个城市跌幅在0.5%-1.0%之间；烟台、唐山等18个城市跌幅在0.5%以内。

* 百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析

2016年1月，住宅价格同比2015年1月上涨的城市个数为40个，较上月减少3个。其中，深圳上涨44.98%，居首位，涨幅较上月扩大6.33个百分点；武汉、保定等5个城市涨幅在10%-20%之间；南京、北京等9个城市涨幅在5%-10%之间；厦门、天津等19个城市涨幅在1%-5%之间；德州、常熟等6个城市涨幅在1%以内。

2016年1月，住宅价格同比2015年1月下跌的城市个数为60个，较上月增加3个。其中，福州下跌11.72%，跌幅最大；三亚、绍兴等14个城市跌幅在5%-10%之间；聊城、呼和浩特等37个城市跌幅在1%-5%之间；济南、邯郸等8个城市跌幅在1%以内。

* 十大城市（新建）住宅价格涨跌情况

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年1月十大城市住宅均价为20736元/平方米，环比上涨0.54%，涨幅较上月收窄0.60个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）分别环比下跌0.71%和0.31%，其余八个城市上涨，其中深圳上涨5.24%，居首位，涨幅较上月扩大1.71个百分点；南京上涨1.88%，位列第二；其余六个城市涨幅在1%以内。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨9.19%，涨幅较上月收窄0.06个百分点。十大城市中，重庆（主城区）、成都、广州同比下跌，其余七个城市上涨，其中深圳上涨44.98%，涨幅持续扩大；武汉、上海分别上涨16.62%和14.82%；南京、北京、天津、杭州涨幅在10%以内，其中杭州上涨0.39%，涨幅最小。下跌城市中，重庆（主城区）、成都跌幅超过3%；广州下跌2.10%。

* 十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2016年1月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为30282元/平方米，环比上涨1.21%，同比上涨15.72%。

环比来看，2016年1月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.21%，涨幅较上月收窄0.51个百分点。十大城市中，仅重庆价格指数与上月持平，上海、深圳等九个城市均上涨，上涨城市数量与上月持平。具体来看，深圳涨幅最大，为2.74%；上海位居次席，上涨2.66%；南京、武汉、北京、天津涨幅均在1.3%-2.6%之间，成都、广州、杭州涨幅均在0.6%以内。

同比来看，2016年1月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为15.72%，较上月扩大1.99个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌0.71%，其余九个城市上涨，上涨城市数量与上月持平。具体来看，深圳涨幅仍为最大，为45.39%；上海上涨21.51%；北京、武汉、南京、天津涨幅均在9.5%-12.0%之间；广州、成都涨幅均在5%以内；杭州涨幅最小，为0.79%。（完）