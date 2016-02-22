中国首套房贷利率1月降至新低4.6% 超七成银行有优惠--融360

路透北京2月22日 - 中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的今年1月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率续降至历史新低，有超七成银行对首套房有利率优惠，优惠力度空前。

融360报告指出，当月全国首套房贷款平均利率为4.60%，继续创历史新低；上月和上年同期分别为4.63%和6.08%。在其监测的35个城市和地区中，首套房平均利率全部跌破5%。

从首套房利率的优惠力度来看，1月全国530家银行中，提供9折以下优惠利率的银行有98家，比上月增加17家，占比18.49%。利率最低的为北京、上海、广州和深圳的汇丰银行，提供8.2折优惠利率。

全国首套房优惠利率占比1月升至71.83%的历史新高。去年同期该比例仅为33.33%。融360分析认为，目前首套房的优惠力度空前，多数城市的调整已基本到位，未来可下调的空间和幅度有限。

分城市看，提供优惠利率最多的城市依次为上海、北京、深圳、广州、重庆、南京、青岛、苏州、大连、天津、无锡、珠海、济南、杭州和成都。

二套房房贷方面，1月二套房平均利率为5.39%，与上月持平。融360监测的35个城市530家银行中，除停贷银行外，共有478家银行执行基准利率上浮10%，比上月增加四家，是当前二套房贷款的绝对主流利率。

融360分析认为，当下宏观经济下行、央行实行稳健的货币政策，将进一步利好楼市，未来仍有央行双降空间。但目前楼市去库存压力较大，部分三四线城市会以去库存为主，维持平稳的房价，而一线城市及部分热点二线城市会延续温和上涨的趋势。楼市税费补贴类政策会进一步落地，同时，首套房贷利率优惠或政府财政直接给予首套房贷支持。

为促进房地产行业去库存，中国政府继续出台宽松调节政策。财政部上周五公布契税和营业税优惠政策，取消了“普通”和“非普通”划分，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房，统一减按1%税率征收契税。（完）