房产税缓行去库存“上位” 楼市火爆地区需增加供给--政协委员

路透北京3月3日 - 中国全国政协委员、前财科所所长贾康周四称，房产税出台放缓并不意味着对改革的否定，因其符合整体配套改革的逻辑，现在需将更多注意力放在房地产市场去库存方面；只要条件具备会适时重启房产税，未来一定会实现十三中全会要求的房地产税立法。

对于当前中国楼市冰火两重天的现状，他指出，不同地区需要有不同政策，“火”的城市要增加供给。

他表示，北京目前仍在实施行政限购，可能跟其他一线城市一样处在升温过程；但深圳楼市呈现明显升温态势，需要谨防泡沫。

中国楼市在2016年开年延续整体上涨之势，最新数据显示，1月70城房价指数同比及环比皆上升且涨幅扩大，其中一线城市涨势汹涌，同比超20%。新华社此前报导称，在全国“去库存”的大背景下，楼市走出“冰火两重天”的行情，更需要加强分类调控、因城施策，推动房地产市场健康发展。

对于此前沈阳市出台让大学生零首付买房的政策消息，贾康表示，这可能太宽松了，处理不当可能会引发泡沫。

沈阳市委宣传部官方微博“沈阳发布”周二晚间表示，相关“零首付”还处于前期调研论证阶段，暂不具备出台条件。

去年8月，房地产税法、资源税法等七大税法被补充进十二届全国人大常委会立法规划。（完）