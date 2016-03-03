房产税缓行去库存“上位” 楼市火爆地区需增加供给--政协委员

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透北京3月3日 - 中国全国政协委员、前财科所所长贾康周四称，房产税出台放缓并不意味着对改革的否定，因其符合整体配套改革的逻辑，现在需将更多注意力放在房地产市场去库存方面；只要条件具备会适时重启房产税，未来一定会实现十三中全会要求的房地产税立法。
对于当前中国楼市冰火两重天的现状，他指出，不同地区需要有不同政策，“火”的城市要增加供给。
他表示，北京目前仍在实施行政限购，可能跟其他一线城市一样处在升温过程；但深圳楼市呈现明显升温态势，需要谨防泡沫。
中国楼市在2016年开年延续整体上涨之势，最新数据显示，1月70城房价指数同比及环比皆上升且涨幅扩大，其中一线城市涨势汹涌，同比超20%。新华社此前报导称，在全国“去库存”的大背景下，楼市走出“冰火两重天”的行情，更需要加强分类调控、因城施策，推动房地产市场健康发展。
对于此前沈阳市出台让大学生零首付买房的政策消息，贾康表示，这可能太宽松了，处理不当可能会引发泡沫。
沈阳市委宣传部官方微博“沈阳发布”周二晚间表示，相关“零首付”还处于前期调研论证阶段，暂不具备出台条件。
去年8月，房地产税法、资源税法等七大税法被补充进十二届全国人大常委会立法规划。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。