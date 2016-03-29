特写：唐山烂尾楼之伤--中国去库存城市的缩影

发稿 宿泱韫

路透北京3月29日 - 在中国河北省唐山市高新区，有两幢颇具设计感的深色高楼，轮廓线波浪般起伏，墙面活泼点缀着五彩色块，与普通公寓楼并无二致；然而，细心人若看上第二眼，便会发现部分墙面被粗暴地刷上了黑漆，来掩盖依稀可辨的白色大字：“政府做主，还我住房”。

这个名为“大陆.青年都会”的楼盘已经延期交付两年有余，院内杂草丛生，售楼处大门紧锁，是当地诸多烂尾楼中最知名的一座。

和很多中国三四线城市一样，唐山经历了2008-09年金融危机后的大拆大建，短暂繁荣后又迅速降温，从紧的货币环境导致部分本地开发商资金断裂，留下一堆烂摊子。巨大库存压力下近两年唐山楼市低迷不振。

“我家亲戚2011年买了青年都会的房子，59万，全款，当时全款有优惠，大家蜂拥，但到现在还没交房，而且是遥遥无期。”在唐山一家大型央企工作的马经理说。

而她自己也是烂尾楼的受害者，五年前买的期房至今未建成，首付12万却早已交出。马经理表示，这几年周围没被房子套住的唐山人太少了。

中国指数研究院分析师刘雪瑞今年2月在其回乡见闻报告中指出，唐山经营性用地成交量在2013年达到最高峰，近三年成交地块的规划总建筑面积达3,592万平方米，而同期年均销售面积仅263万平方米，按照这一去化速度计算，近三年成交的地块去化需要13年之久。

中国房地产市场分化严重，在“因城施策”的政策指导下，一方面是上海和深圳等楼价疯涨的一二线城市纷纷勒紧调控缰绳，另一方面则是去库存压力沉重的诸多城市使出浑身解数，刺激购房需求。

如此前曾提出毕业生公积金贷款“零首付”政策而引起哗然并被连夜叫停的沈阳市，卷土重来的去库存新政就包括：对个人购买住房给予补贴或奖励，并加大住房公积金贷款支持力度，实行“认贷不认房”政策，同时降低二手住房交易税费。

河北省亦在2月底出台去库存10项措施，内容有支持农民进城购房、实行棚户区改造货币化安置、优化房地产供应、加大金融信贷支持力度、落实税收优惠政策、培育发展住房租赁市场、落实地方政府主体责任等。唐山市虽尚未推出去库存细则，但在其2016年政府工作报告中提出，积极推动房地产去库存，进一步打通供需通道，稳定房地产市场。

**烂尾楼之伤**

尽管唐山是河北省首屈一指的经济强市，人均GDP位列省内首位，但烂尾楼让唐山人在购房时心存顾虑；而这座以钢铁和煤炭等重工业闻名的城市，目前还未能吸纳太多新市民需求，反而因仅距离首都北京一个半小时的高铁路程，流失了不少年轻人。

坐车在唐山市区小转一圈，见到的烂尾楼已不下10处：嘉润蓝湾，售楼处被愤怒的业主砸了；曹家口村，楼未建起已经烂尾；世纪学庭，举目所及成片十几二十层的毛坯房，宛若空城，而工地中却仅有一台挖掘机，六七位工人在施工。

星河湾二期，五幢已粉刷一新的公寓，却毫无人气，“只差两个月就完工了，”住在临时工棚里的看门大叔说，但开发商给不出建筑队工钱，从去年10月一直停工到现在。

刘雪瑞分析称，唐山楼市呈现出典型的重工业资源型城市的共性：经济基础好，但经济结构转型困难；人口导入能力有限，市场需求不旺；房地产市场冲高回落，聚集大量库存；开发商云集竞争激烈，区域分化明显。

统计数据显示，唐山市GDP增速在2013年结束此前多年的两位数增长，降至8.3%，2014和2015年又进一步下滑至5.1%和5%，低于全国增速。

浏览2005年来唐山与全国GDP增速对比图表，请点选 tmsnrt.rs/1Ssx9yQ

“这类城市的房地产市场风险较大，若经济结构未能及时转型和调整，不能导入充足的需求来消化市场的强大供应能力。”刘雪瑞指出。

据其介绍，在2014-2015年两年间，唐山楼市申领预售证面积合计1,680.4万平方米，而销售总面积合计仅624万平方米，不及新上市面积的零头，市场去化压力巨大。

从国家统计局70个大中城市房价指数看，近两年，唐山的房价表现大部分时间确实不及全国均值，至今年2月，唐山房价指数已连续18个月同比下跌，不过环比在2月扭转跌势小幅上升0.1%。

浏览10年来唐山与全国房价涨幅对比图表，请点选 tmsnrt.rs/1TdKGwH

**政策暖风下刚需小跑入市**

与触目惊心的成片烂尾楼形成鲜明对比的是，市中心某新盘销售中心并不冷清。这个由某上市公司开发的省优工程，因其优越的地段和学区而受青睐，2011年开始销售至今，去化已达99%。

该楼盘销售主管俞先生称，唐山贷款利率降低了，放款更快审核也更宽松，而房价较之2013-14年的高点，普遍降了2,000元/平米左右，现在对于唐山人来说是买房的好时候。

“我们楼盘已经是尾盘销售，量不多，但最近看房人流量增加，（宽松）政策还是有效果。”他说。

据其了解，近期一些楼盘卖得很火，唐山购房者已观望了两三年，到一定年龄是刚需，这就释放了小部分需求，卖得好的楼盘基本集中在80-120平米。大型开发商的现房，更受欢迎。

前述马经理在苦等期房未果后，也于去年年中购置新房，这次她选择了一知名香港开发商的楼盘，也恰好踩到了公积金贷款利率下调的点。尽管新房还没有到手，但从去年11月开始至今每平米已经陆续上涨了几百块。

但对于后市，她却不太乐观，“即使涨也不会涨太多，有那么多烂尾在那儿。没有解决烂尾问题，人买房的时候还是会谨慎再谨慎。”

一些遭遇烂尾楼的唐山人并没有选择像马经理那样再购房。在北京一家大型外企工作的小杜，家里2010年11月被平改（平房改楼房），父母租了一年房子后到北京给她带孩子，至今平改楼未建好；而在北京一家出版社工作的唐山人小孟，唐山的表弟家五六年前遭拆迁，承诺的两套房至今还在纸面，今年要结婚的表弟，会选择先租房。

同为80后的小杜和小孟都说，他们的中学同学，大部分在北京，家里只剩老人，没什么改善需求。

尽管中央已将“去库存”定为今年五大任务，但中原集团研究中心总监刘渊认为形势严峻：三四线地区一方面是供应过剩，人均不缺房，房屋存量高，土地存量也高；另一方面是需求不足，人口增长慢甚至负增长，年龄结构老化（年轻人都去大城市）。

“因为供大于求，所以价格不会涨，价格不涨怎么刺激需求也没用。”他说，“靠压住一线，让大家去买三四线是不现实的。”（完）