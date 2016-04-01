中国3月百城住宅均价同比及环比涨幅均明显扩大--中指院

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国指数研究院周五提供的报告显示，2016年3月百城价格指数环比、同比连续第八个月双涨，且涨幅明显扩大，分别为上涨1.9%和7.41%。
中指院称，3月重点城市新房推盘量明显增加，去化水平大幅提升，库存继续下降；部分热点城市二手房市场持续火热，量价齐升。展望未来，随着热点城市政策收紧，市场供求矛盾将有所缓解，房价过快上涨态势或将得到遏制，全国整体市场有望回归平稳。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年3月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11303元/平方米，环比上涨1.90%，涨幅较上月扩大1.30个百分点。从涨跌城市个数看，60个城市环比上涨，38个城市环比下跌，2个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少1个，其中涨幅在1%以上的城市有26个，较上月增加4个；本月价格环比下跌的城市数量与上月持平，其中跌幅在1%以上的城市有9个，较上月减少2个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨7.41%，涨幅较上月扩大2.16个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7017元/平方米，环比下跌0.06%，同比上涨1.24%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为21368元/平方米，环比上涨2.52%，涨幅较上月扩大2.01个百分点；同比上涨12.83%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。
整体来看，3月百城价格指数环比、同比涨幅均明显扩大，楼市“小阳春”如期而至。具体城市来看，深圳、上海、苏州等热点城市因短期供不应求矛盾加深，房价涨幅较大，其周边东莞、惠州、昆山等城市在辐射带动下也有较大涨幅。中央层面，两会定调因城施策去化库存，因地制宜调控楼市，并积极推动一二线房价上涨较快城市逐步加强调控，而库存压力较大城市将继续鼓励需求释放。地方层面，深圳、上海、苏州等房价涨幅较大城市积极响应中央号召，紧急出台稳定楼市政策，一方面通过加强限购、收紧信贷政策等方式抑制部分需求；另一方面从供给侧加快住宅有效供应，平衡供求关系，缓解房价上涨压力；同时规范房地产市场秩序，加强房地产金融风险防控，促进楼市平稳健康发展。市场方面，3月重点城市新房推盘量明显增加，去化水平大幅提升，库存继续下降；部分热点城市二手房市场持续火热，量价齐升。展望未来，随着热点城市政策收紧，市场供求矛盾将有所缓解，房价过快上涨态势或将得到遏制，全国整体市场有望回归平稳。
* 百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析
2016年3月，住宅价格环比2016年2月上涨的城市个数为60个，较上月减少1个。涨幅居前十位的城市依次是：东莞、惠州、苏州、昆山、上海、中山、合肥、深圳、保定、南京。具体来看，东莞、惠州环比涨幅超过6%，苏州、昆山、上海涨幅在5%-6%之间，中山、合肥、深圳、保定、南京涨幅在3%-5%之间。其他环比上涨的50个城市中，常州、珠海等16个城市涨幅在1%-3%之间；威海、徐州等11个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；南宁、柳州等23个城市涨幅在0.5%以内。潍坊、菏泽房价与上月持平。
2016年3月，住宅价格环比2016年2月下跌的城市个数为38个，与上月持平。跌幅居前十位的城市依次是：泉州、三亚、泰州、太原、宿迁、秦皇岛、沈阳、湘潭、连云港、昆明。其中，泉州、三亚跌幅超过2%；泰州、太原、宿迁、秦皇岛、沈阳、湘潭、连云港跌幅在1%-2%之间，昆明下跌0.84%。其他环比下跌的28个城市中，芜湖、包头等11个城市跌幅在0.5%-0.8%之间；乌鲁木齐、吉林等17个城市跌幅在0.5%以内。
* 百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析
2016年3月，住宅价格同比2015年3月上涨的城市个数为43个，较上月增加3个。其中，深圳上涨57.16%，居首位，涨幅较上月扩大4.61个百分点；东莞、惠州、保定、上海涨幅在20%-25%之间；苏州、珠海等9个城市涨幅在10%-20%之间；赣州、厦门等8个城市涨幅在5%-10%之间；柳州、汕头等21个城市涨幅在5%以内。
2016年3月，住宅价格同比2015年3月下跌的城市个数为57个，较上月减少2个。其中，三亚、泰州跌幅超过10%；福州、昆明等10个城市跌幅在5%-10%之间；大连、乌鲁木齐等35个城市跌幅在1%-5%之间；西宁、绵阳等10个城市跌幅在1%以内。
* 十大城市（新建）住宅价格涨跌情况
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年3月十大城市住宅均价为21368元/平方米，环比上涨2.52%，涨幅较上月扩大2.01个百分点。十大城市中，成都环比下跌0.65%，其余九个城市上涨，其中上海多个项目上调价格且高价项目集中入市，房价上涨5.09%，居十城首位；深圳、南京分别上涨3.63%、3.16%；其他城市涨幅在2%以内。
同比来看，十大城市住宅价格同比上涨12.83%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）同比下跌，其余八个城市上涨，其中深圳上涨57.16%，居首位；上海上涨20.38%；南京、武汉、北京涨幅在10%-20%之间；天津、杭州、广州涨幅在10%以内。下跌城市中，成都下跌2.95%，重庆（主城区）下跌1.53%。
* 十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2016年3月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为32073元/平方米，环比上涨4.43%，同比上涨21.77%。
环比来看，2016年3月十大城市主城区二手住宅价格上涨4.43%，涨幅较上月扩大3.01个百分点。十大城市中，仅重庆价格与上月基本持平，北京、上海等九个城市均上涨。具体来看，北京涨幅最大，为5.16%；上海、天津、南京、深圳紧跟其后，涨幅在4.70%-4.80%之间；杭州涨幅为3.49%；武汉、广州涨幅在2%-3%之间；成都涨幅较小，为0.70%；重庆价格指数与上月持平。
同比来看，2016年3月十大城市主城区二手住宅价格持续上涨，涨幅为21.77%，较上月扩大4.61个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌，其余九个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅仍最大，为53.27%；上海涨幅其次，为28.78%；北京、天津、南京、武汉涨幅均在13%-18%之间；广州、杭州、成都涨幅较小，均在7%以内；重庆同比下跌0.99%，但跌幅持续收窄。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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