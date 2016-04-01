中国3月百城住宅均价同比及环比涨幅均明显扩大--中指院

路透北京4月1日 - 中国指数研究院周五提供的报告显示，2016年3月百城价格指数环比、同比连续第八个月双涨，且涨幅明显扩大，分别为上涨1.9%和7.41%。

中指院称，3月重点城市新房推盘量明显增加，去化水平大幅提升，库存继续下降；部分热点城市二手房市场持续火热，量价齐升。展望未来，随着热点城市政策收紧，市场供求矛盾将有所缓解，房价过快上涨态势或将得到遏制，全国整体市场有望回归平稳。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年3月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11303元/平方米，环比上涨1.90%，涨幅较上月扩大1.30个百分点。从涨跌城市个数看，60个城市环比上涨，38个城市环比下跌，2个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少1个，其中涨幅在1%以上的城市有26个，较上月增加4个；本月价格环比下跌的城市数量与上月持平，其中跌幅在1%以上的城市有9个，较上月减少2个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨7.41%，涨幅较上月扩大2.16个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7017元/平方米，环比下跌0.06%，同比上涨1.24%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为21368元/平方米，环比上涨2.52%，涨幅较上月扩大2.01个百分点；同比上涨12.83%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。

整体来看，3月百城价格指数环比、同比涨幅均明显扩大，楼市“小阳春”如期而至。具体城市来看，深圳、上海、苏州等热点城市因短期供不应求矛盾加深，房价涨幅较大，其周边东莞、惠州、昆山等城市在辐射带动下也有较大涨幅。中央层面，两会定调因城施策去化库存，因地制宜调控楼市，并积极推动一二线房价上涨较快城市逐步加强调控，而库存压力较大城市将继续鼓励需求释放。地方层面，深圳、上海、苏州等房价涨幅较大城市积极响应中央号召，紧急出台稳定楼市政策，一方面通过加强限购、收紧信贷政策等方式抑制部分需求；另一方面从供给侧加快住宅有效供应，平衡供求关系，缓解房价上涨压力；同时规范房地产市场秩序，加强房地产金融风险防控，促进楼市平稳健康发展。市场方面，3月重点城市新房推盘量明显增加，去化水平大幅提升，库存继续下降；部分热点城市二手房市场持续火热，量价齐升。展望未来，随着热点城市政策收紧，市场供求矛盾将有所缓解，房价过快上涨态势或将得到遏制，全国整体市场有望回归平稳。

* 百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析

2016年3月，住宅价格环比2016年2月上涨的城市个数为60个，较上月减少1个。涨幅居前十位的城市依次是：东莞、惠州、苏州、昆山、上海、中山、合肥、深圳、保定、南京。具体来看，东莞、惠州环比涨幅超过6%，苏州、昆山、上海涨幅在5%-6%之间，中山、合肥、深圳、保定、南京涨幅在3%-5%之间。其他环比上涨的50个城市中，常州、珠海等16个城市涨幅在1%-3%之间；威海、徐州等11个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；南宁、柳州等23个城市涨幅在0.5%以内。潍坊、菏泽房价与上月持平。

2016年3月，住宅价格环比2016年2月下跌的城市个数为38个，与上月持平。跌幅居前十位的城市依次是：泉州、三亚、泰州、太原、宿迁、秦皇岛、沈阳、湘潭、连云港、昆明。其中，泉州、三亚跌幅超过2%；泰州、太原、宿迁、秦皇岛、沈阳、湘潭、连云港跌幅在1%-2%之间，昆明下跌0.84%。其他环比下跌的28个城市中，芜湖、包头等11个城市跌幅在0.5%-0.8%之间；乌鲁木齐、吉林等17个城市跌幅在0.5%以内。

* 百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析

2016年3月，住宅价格同比2015年3月上涨的城市个数为43个，较上月增加3个。其中，深圳上涨57.16%，居首位，涨幅较上月扩大4.61个百分点；东莞、惠州、保定、上海涨幅在20%-25%之间；苏州、珠海等9个城市涨幅在10%-20%之间；赣州、厦门等8个城市涨幅在5%-10%之间；柳州、汕头等21个城市涨幅在5%以内。

2016年3月，住宅价格同比2015年3月下跌的城市个数为57个，较上月减少2个。其中，三亚、泰州跌幅超过10%；福州、昆明等10个城市跌幅在5%-10%之间；大连、乌鲁木齐等35个城市跌幅在1%-5%之间；西宁、绵阳等10个城市跌幅在1%以内。

* 十大城市（新建）住宅价格涨跌情况

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年3月十大城市住宅均价为21368元/平方米，环比上涨2.52%，涨幅较上月扩大2.01个百分点。十大城市中，成都环比下跌0.65%，其余九个城市上涨，其中上海多个项目上调价格且高价项目集中入市，房价上涨5.09%，居十城首位；深圳、南京分别上涨3.63%、3.16%；其他城市涨幅在2%以内。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨12.83%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）同比下跌，其余八个城市上涨，其中深圳上涨57.16%，居首位；上海上涨20.38%；南京、武汉、北京涨幅在10%-20%之间；天津、杭州、广州涨幅在10%以内。下跌城市中，成都下跌2.95%，重庆（主城区）下跌1.53%。

* 十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2016年3月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为32073元/平方米，环比上涨4.43%，同比上涨21.77%。

环比来看，2016年3月十大城市主城区二手住宅价格上涨4.43%，涨幅较上月扩大3.01个百分点。十大城市中，仅重庆价格与上月基本持平，北京、上海等九个城市均上涨。具体来看，北京涨幅最大，为5.16%；上海、天津、南京、深圳紧跟其后，涨幅在4.70%-4.80%之间；杭州涨幅为3.49%；武汉、广州涨幅在2%-3%之间；成都涨幅较小，为0.70%；重庆价格指数与上月持平。

同比来看，2016年3月十大城市主城区二手住宅价格持续上涨，涨幅为21.77%，较上月扩大4.61个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌，其余九个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅仍最大，为53.27%；上海涨幅其次，为28.78%；北京、天津、南京、武汉涨幅均在13%-18%之间；广州、杭州、成都涨幅较小，均在7%以内；重庆同比下跌0.99%，但跌幅持续收窄。（完）