中国国土部：高库存城市十三五要减少直至停止住房用地供应

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透北京4月15日 - 中国国土资源部近日引发国土资源“十三五”（2016-2020年）规划纲要，提出结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行；同时按去产能要求，严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业和“僵尸企业”土地供应。
据国土部网站刊登的十三五规划纲要，十三五期间，要在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模；对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应；允许尚未开工房地产项目用地按照有关规定改变用途，用于棚改安置房和公共租赁住房建设。
纲要要求，结合土地利用总体规划调整完善，围绕扩大有效投资，加快建设用地审批和供应，保障基础设施、民生工程、新产业新业态和大众创业万众创新用地需求。
要完善政府与社会资本合作（PPP）模式用地政策，支持创新融资模式；完善国有土地资产处置政策，促进国有企业改革；积极推进工业用地市场化配置试点。
不动产统一登记制度方面，要健全不动产统一登记法律法规和标准规范体系，统一登记范围，规范登记行为，确保不动产统一登记制度全面实施。
同时审慎稳妥推进农村土地制度改革，总结农村土地制度改革试点经验，推动相关法律法规修订，在全国复制推广。在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，建立与国有土地同等入市、同权同价、流转顺畅、收益共享的入市机制。
国土部还表示，要加快建立城乡统一的建设用地市场，健全市场交易规则和服务监管制度，完善土地转让、租赁、抵押二级市场。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。