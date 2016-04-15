中国国土部：高库存城市十三五要减少直至停止住房用地供应

路透北京4月15日 - 中国国土资源部近日引发国土资源“十三五”（2016-2020年）规划纲要，提出结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行；同时按去产能要求，严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业和“僵尸企业”土地供应。

据国土部网站刊登的十三五规划纲要，十三五期间，要在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模；对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应；允许尚未开工房地产项目用地按照有关规定改变用途，用于棚改安置房和公共租赁住房建设。

纲要要求，结合土地利用总体规划调整完善，围绕扩大有效投资，加快建设用地审批和供应，保障基础设施、民生工程、新产业新业态和大众创业万众创新用地需求。

要完善政府与社会资本合作（PPP）模式用地政策，支持创新融资模式；完善国有土地资产处置政策，促进国有企业改革；积极推进工业用地市场化配置试点。

不动产统一登记制度方面，要健全不动产统一登记法律法规和标准规范体系，统一登记范围，规范登记行为，确保不动产统一登记制度全面实施。

同时审慎稳妥推进农村土地制度改革，总结农村土地制度改革试点经验，推动相关法律法规修订，在全国复制推广。在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，建立与国有土地同等入市、同权同价、流转顺畅、收益共享的入市机制。

国土部还表示，要加快建立城乡统一的建设用地市场，健全市场交易规则和服务监管制度，完善土地转让、租赁、抵押二级市场。（完）