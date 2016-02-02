中国房企IPO融资限制再松动 中小房企金辉集团拟上市募资60亿

路透上海2月2日 - 中国2009年经济刺激后，很多行业融资渠道逐渐收紧并至今尚未明显打开，比如房地产企业的境内IPO融资，不过随着此前在港上市的万达商业3699.HK 、富力地产(2777.HK) 拟回归A股之后，房企融资的松动迹象愈加明显，现在中小房企也加入了首发阵营。

中国证监会近期披露了房企金辉集团的招股说明书，该公司拟募资60亿元人民币建设四个相关房地产开发项目。

说明书显示，公司拟登陆上交所，目前总股本为18亿股，此次拟发行数量不超过6亿股，计划投入募资60亿元建设重庆金辉城、苏州优步花园、西安天鹅湾西园及西安金辉世界城上东区四个房地产开发项目。

预披露文件显示，该公司发起人及主要股东为两家。其中金辉投资持有公司17.28亿股股份，占公司股份总数的96%，为公司控股股东，公司实际控制人为林定强，其通过境外企业间接控制金辉集团96%的股份。

虽然房企融资政策似有松动，不过公司在公告中仍强调了政策风险，表示未来房地产调控方向及调控手段仍有较大不确定性，可能会对房地产公司的业务各个环节如土地取得、建筑规划、贷款申请、项目预售等造成一定影响，提请投资者关注相关风险。（完）

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