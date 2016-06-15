中国居民房贷支撑信贷超预期增长 但经济仍弱结构性改革需发力

路透上海6月15日 - 中国5月M2由于基数原因增速虽有所放缓，但新增贷款数据结构性问题突出，居民贷款增幅明显，而企业贷款动力不足，同时社融数据亦偏低，表明实体经济需求仍偏弱，经济增长压力仍大。短期货币政策料陷入两难，缺乏更多想象空间。

他们并指出，短期货币政策料将延续稳健风格为主，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境，考虑到房地产支撑下的信贷增长可持续性堪忧，预计未来经济稳增长仍需政府供给侧改革发力。

“5月新增信贷表观数据不算差，总体较4月明显好转，M2下滑明显主要由基数效应导致，但信贷结构存在问题。居民户中长期贷款创有统计以来新高，显示地产热销对房贷的驱动作用仍在，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，企业户中长期贷款仍处于较低水平，显示企业投资意愿不足。

他并表示，总体来看，5月信贷数据尚可但信贷结构存在问题且社融过低，表明后续经济增长压力将再次加大，这将拉低对均衡利率的前瞻指引，对债市影响预计偏积极。

中国人民银行周三公布数据显示，5月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，增速创11个月来的新低，亦低于路透调查中值12.5%；5月新增人民币贷款9,855亿元，高于7,500亿元的路透调查中值；5月末人民币贷款余额同比增长14.4%，高于路透14.2%的调查中值。

央行数据并显示，5月社会融资规模增量为6,599亿元人民币，比去年同期减少5,798亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加9,374亿元，同比多增864亿元。

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东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳指出，从5月新增信贷数据来看，总量不差，但结构不好。因为靠基建和房贷支撑，并不是健康的经济增长方式。

他认为，摆在中国经济眼前的主要问题，还是如何提高民间投资的回报率和吸引力，所以货币政策现在处于比较尴尬的状态，可做的事情不多，可发挥的空间不大。

最新数据显示，今年1-5月工业及民间投资增速明显放缓。其中民间投资增长3.9%，回落1.3个百分点。由于工业投资、民间投资占全部投资的比重分别超过40%、60%，其增速明显放缓是导致整个投资增速放缓的主要原因。

“实体偏弱，说明货币政策很难收紧，但资金很难进入实体，与回报率偏低有密切关系，需要政府供给侧改革来解决，货币政策也不具备主动放松的空间，”兴业证券固定收益分析师唐跃亦指出。

国务院发展研究中心金融研究所王洋认为，目前来看，经济下行压力还是比较大。但如果想根本解决问题，必须要深入结构调整，货币政策没有必要进一步采取行动，维持现状就好。至于美联储是否会加息等外围变化，中国也可以通过调整汇率来进行应对。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)今日稍晚结束两日的会议之后，美联储主席将发表最新政策声明及经济预测。根据路透对151位分析师的调查结果，美联储隔夜贷款利率目标预计会保持在当前0.25-0.50%的区间。（完）

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