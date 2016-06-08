背景资料：预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京6月8日 - 路透调查显示，年初以来的宽松货币环境以及房地产利好政策，带动热点城市房价上涨，进而将推高全国住宅均价今年涨幅，不过，随着越来越多的过热地区收紧调控，明年整体涨势将开始回落。

房地产销售端回暖的势头已开始传导到投资端，预计今年房地产开发投资实现正增长，不过高库存短期内难以缓解，可能仍需要三年以上的时间。

路透调查的问题以及12家机构回复汇总如下:

1. 您预计2016年和2017年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

12家接受调查的分析机构对2015年住宅均价走势的预估中值为上涨6.3%，2017年预估中值为上涨2%。

2. 您认为2016年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？

12位受访者中，认为房价将上涨的原因主要包括宽松货币环境、去库存下的利好政策、部分地区供应不足而部分三四线库存缓解等。

3. 您认为中国的房地产市场高库存的困境何时能得到缓解？

接近半数受访者认为需要约三年，也有部分受访者认为会超过五年，甚至长期存在区域性高库存。

4. 您觉得到2016年底房地产投资会继续增长吗？

全部受访者认为今年房地产投资会继续增长。

5. 您觉得哪些城市或地区2016年会出现较大幅度的房价上涨？

受访者认为房价会出现较大幅度上涨的城市包括一线城市周边地区、发达二线城市。

6. 您觉得哪些城市或地区2016年会出现较大幅度的房价下跌？为什么？

受访者提及的地区集中在西北、东北三四线城市，但也有受访者认为今年各地不太可能出现房价大幅下跌。

7. 您认为2016年是否会有更多城市收紧房地产调控政策？为什么？如会，会采取哪些措施？

有11位受访者认为会有更多城市收紧调控，有受访者强调收紧程度应该不及一线，有1位受访者认为年内不太会再收紧了。采取的措施主要是限价等行政手段、银行收紧信贷等。

8. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为12家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为5-9。

以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、链家地产、华宝信托、交通银行、方正证券、光大证券、海通证券、爱建证券、东兴证券、中国房地产测评中心、世邦魏理仕。(完)