农民工市民化是消化中国三四线城市库存关键--国家信息中心

路透上海2月29日 - 中国证券报周一援引国家信息中心报告称，多数三四线城市库存高企，而当前中国城镇住房市场已经基本接近饱和状态，因此农民工市民化是消化住宅库存的关键环节和成败所在。

报告指出，做好“去库存”任务应按照“谁投资谁负责”的市场经济原则，建立由房地产开发商、政府、购房者共同承担“库存消化成本”的分担机制，加快深化户籍和住房制度改革，强化消费和供给端引导，扩大有效需求，分流转化部分供给，推动房地产市场持续健康发展。

国家信息中心提出八条化解房地产库存思路，包括：加强土地供应管控，积极引导降低商品住房价格，并不断培育新市民住房需求；同时用好用足住房公积金，并加快住房保障方式转变，推动发展住房租赁市场，鼓励房企转型升级，还要强化房地产市场监管。

国信中心公布的数据显示，从全国层面看，2015年末中国商品房待售面积7.2亿平方米，据此计算的狭义房地产库存去化周期为6.7个月，处于合理区间。期房待售面积为25.1亿平方米，据此计算的广义房地产库存总量为32.3亿平方米，广义库存去化周期为30.2个月，超过库存合理区间上限67.8%。

而从商品房空置率来看，2014年空置率超过40%，2015年进一步攀升至46%，近两年已进入严重空置状态，表明目前中国房地产市场处于明显供过于求，商品房库存严重积压。（完）