防止异常交易推高房价 通过因城施策房价一定会稳住--中国国土部长

路透北京3月9日 - 中国国土资源部部长姜大明周三表示，要坚持和完善土地招拍挂制度，防止异常交易推高房价；国土部会全力支持北京上海深圳等地出台的调控举措，相信通过地方政府因城施策的努力房价一定会稳住。

“房价一定会稳住。至于有些人担心土地调控会不会出现逆转，城市的开发边界会被突破，这是不会出现的，”他在全国人大会议间隙对记者说，“我们相信房价工作一定会在去库存中健康稳定发展。”

在谈到政府工作报告中提及的建立健全“人地钱”挂钩政策，姜大明透露，目前会同相关部委已经确定了人地挂钩方案，正按程序报批，原则上以人为中心，以人定地、人随地走。

“准确统计和测算每个城镇新落户人口的数量，根据城市规模、人均占用土地的状况来制定差别化的标准，并在此基础上合理确定城镇新增建设用地的规模，”他说，“通过土地利用总体规划和年度规划来保证这项制度的落实。”

姜大明并称，今年1月不动产统一登记细则开始实施，信息平台已经开始试运行，中央层面的林权、海域都已移交完毕，最难的是市县两级统一登记的机构整合，也已在去年底基本完成，331个地市都已经整合完毕；今年工作重点是使这项工作能够在基层得到全面落实，到2017年全面发挥作用。

国土部日前发布不动产登记暂行条例实施细则，自2016年1月1日起实行，对登记主体、程序、类型等逐一细化。包括土地、海域、房屋、林地等所有不动产均被纳入登记范围。（完）