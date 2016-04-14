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中国财经 | 2016年 4月 14日 星期四 18:15 BJT

穆迪指五家内房企业有降级危机 因负债高及盈利能力弱

路透香港4月14日 - 评级机构穆迪发表报告称，包括绿地控股(600606.SS)、万达商业3699.HK等在内的五家现时获得投资级别的中国开发商或其子公司（作为发行人）有可能面临降级，负债比率高以及盈利能力弱是它们共同面临的挑战。

穆迪称，五家有可能遭降级的内房企业包括绿地控股、越秀地产(0123.HK)、远洋地产(3377.HK)、保利(600048.SS)地产全资附属恒利（香港）置业有限公司及万达商业全资附属Wanda Commercial Properties (HK) Co. Limited。这五家公司的评级均为＂Baa3＂，前景为负面，＂Baa3＂是投资级别中最低，一旦被降级，将会成为非投资别或投机级别。

报告指出，这些公司利用目前内地普遍较低的借贷成本，增加债务融资增长或进行收购，令负债水平上升。

穆迪表示，迄今尚未将这些公司降级，原因是这些企业或其母公司仍继续持有庞大的现金及筹借新资金的能力。穆迪预期，这些房企的部份财务指标，如经调整EBIT（除息税前盈利）对利息比率或于未来12-18个月温和改善，但改善程度存在不确定性，对评级展望负面。

穆迪称，将会监察这些房企的负债情况、合同销售额（相对销售目标）的完成情况、回款率及未来土地投资等。特别是恒利及万达香港，穆迪表示将会审视它们在集团内的策略角色，及母公司对其提供支持的意愿有否任何改变。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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