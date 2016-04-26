吉林等省出台去库存措施 支持新市民进城购房落户

路透北京4月26日 - 中国吉林、黑龙江等省均于近日出台本省化解房地产库存的举措，通过支持农民进城购房落户，加大货币化安置力度，给予购房人适度补贴等措施，争取在两三年内使库存达到合理水平。

吉林省政府官网周一刊登关于化解房地产库存若干意见，表示要进一步简化农民租购房屋落户手续，保护进城农民合法权益。

意见称，凡在城镇购买或租赁住房的农民，符合当地落户条件的只需凭房屋产权证或依法签订的房屋买卖（租赁）合同，即可为其本人及共同居住生活的配偶、未婚子女、父母申请办理当地常住户口。

在加大棚户区改造货币化安置力度方面，商品房库存去化周期长的城市，原则上不再新开工建设棚户区改造安置房。全省货币化安置比例不低于50%；有条件的城市应达到70%以上，力争逐步达到100%。

意见提出要降低购房成本和门槛，积极支持市场化消费需求，降低购房信贷门槛。居民家庭利用商业性个人住房贷款首次购买普通住房的，最低首付款比例为20%。降低个人交易环节税收负担。

还要给予购房人适度补贴。鼓励城镇居民和农民购买库存商品房，有条件的城市政府可对购买新建商品房的购房人按照上缴契税额度给予适度的购房补贴。

采取政策性金融机构贷款支持、发行资产证券化产品、企业债券等方式，引导和鼓励有条件的国有企业收购或长期租赁库存商品住房，用做住房和公共租赁住房对外出租，满足新市民、外来务工人员、新就业大学毕业生等群体市场化住房租赁和住房保障需求。

吉林省根据各地商品房库存规模和房地产市场实际，将全省城市分为四种类型，实行 “一城一策 ”。力争到2018年年底，一类城市商品住房库存量比2015年年底减少25%，二类城市和三类城市减少30%，四类城市不设任务。

吉林争取利用2-3年的时间，使本地区库存处于合理水平。省级财政将对2016年房地产去库存工作业绩比较突出的城市给予一定额度的资金奖补。

黑龙江政府稍早也提出工作目标，称用3年时间积极消化现有库存商品住宅，合理控制新建商品住宅增量，力争到2018年底全省商品住宅库存达到合理数量。

黑龙江省政府官网上周末公布房地产去库存指导意见，提出加强供给调控，将商品房库存较大、去化周期超过24个月的市、县商品住宅用地供应和新开发商品住宅用地计划纳入控制范围，原则上两年内不能新增开发商品住宅建设用地。

意见称，要加大棚改货币化安置力度，努力实现棚改货币化安置比例达到50%以上的目标要求；扩大公租房保障范围，发挥住房公积金作用，并加快培育和发展住房租赁市场。

黑龙江亦鼓励房地产库存较大的市（地）、县（市）政府（行署）对购买首套普通商品住房者给予补贴，特别是对农民和农民工进城购房要给予补贴或贷款贴息。

实施农民进城购房优惠政策。保障进城农民子女享受义务教育同城待遇，农民进城购房取得居住证并满足进城务工人员随迁子女接受义务教育相关条件的，其子女进城接受义务教育享有与城镇居民子女同等待遇。

中央经济工作会议将化解房地产库存列为今年五大任务之一，提出加快农民工市民化，允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，建立购租并举的住房制度为主要方向，要取消过时的限制性措施等多项举措。（完）