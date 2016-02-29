中国个人住房信贷占比低估 不宜过快推高居民杠杆率--摩根华鑫

去年年底投资者在展望2016年中国经济的时候，经常被提到的一个概念就是“转杠杆”， 也就是在推动债务高企的地方政府和非金融企业部门债去杠杆的背景下，希望通过资产负债表较为健康且杠杆率较低的中央政府和居民部门来加杠杆来对冲经济下行压力。2016年中央财政加杠杆在去年底财政部高级官员提出要反思“3%的赤字率红线和60%的负债率红线的科学性”的表态下已经成为市场的共识，而近期央行官员撰文提出未来将赤字率提高到4%，中国整体债务负担依然可控的表示更是强化了这种预期。不出意外的话，2016年财政预算赤字率会突破3%，在一定程度上对冲地方政府表外融资能力受限所带来的负面冲击。而对于中国居民部门的加杠杆的逻辑，很大程度上是基于中国居民部门高储蓄率和普遍认为相对较低的杠杆率。相对于中国相对传统的消费观念，在日常消费中加杠杆短时间内很难有质的变化，因此居民部门加杠杆更多的指向提高居民住宅按揭贷款，而后者对实体经济的拉动效果也更为明显和直接。周小川行长在上周末G20会上特别指出“从中国的情况看，个人住房贷款占银行总贷款中的比重还是相对偏低的，有很多国家个人贷款，特别是住房贷款可能占总贷款的40%－50%，中国只有百分之十几，比例比较低。”对照春节前后相关部委连续出台了降低首付，契税和营业税，以及上调住房公积金利率等一系列措施来帮助房地产行业去库，能感受到中央政府推动居民部门加杠杆以对冲企业部门“去杠杆，去产能”所带来负面效应的政策意图。