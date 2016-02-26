背景资料：中国政府最新房地产相关政策及表述一览

路透北京2月26日 - 随着中国房地产从黄金时代步入白银时代，以往两位数的高增长已不复存在，为促进房地产市场平稳健康发展，支持居民自住和改善性住房需求，稳定住房消费，中国政府近两年来放松房地产相关金融、财税等政策，今年更是将“去库存”列为五大任务之一。

以下为近两年中央政府房地产相关政策及表述一览：

--2016年2月19日，财政部公布契税和营业税优惠政策，取消了“普通”和“非普通”划分，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房，统一减按1%税率征收契税。

--2016年2月2日，中国央行表示，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

--2015年12月，中央经济工作会议将“去库存”列为2016年五大任务之一，提出通过加快农民工市民化，消化房地产库存稳定市场；鼓励地产商调整营销策略、适当降低商品住房价格；并要取消过时的限制性措施。

--2015年10月24日，央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%，均为纪录低位；下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，至17.5%。

--2015年9月30日，为进一步改进住房金融服务，支持合理住房消费，央行和银监会发布通知称，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。

同日，住建部等通知称，2015年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。该通知自2015年10月8日起执行。

--2015年9月，中国住房和城乡建设部发文，落实此前发展住房公积金个人住房贷款业务的通知，以推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。

--2015年8月，商务部发布通知称，境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。取消境外个人等购房必须“超过一年”的限制。

--2015年6月17日，国务院表示要进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。会议提出实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1,800万套，农村危房1,060万户，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

--2015年4月16日，财政部称，在支持保障性安居工程建设方面，鼓励实施棚户区改造货币化安置，对于商品住房库存量较大、房源充足的地方，鼓励采取货币安置方式，采取“补人头”与“补砖头”相结合，消化部分存量商品住房。

--2015年3月30日，中国央行表示，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

同日，财政部公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。

--2014年9月30日，中国央行和银监会表示，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）