中国将努力化解房地产库存 逐步提高赤字率--中央经济工作会议

路透北京12月21日 - 新华社周一援引中央经济工作会议公告称，中国将努力化解房地产库存以稳定楼市，并将帮助农村人口在城市安居置业。

备受关注的中央经济工作会议12月18-21日在北京召开。会议并指出，明年将聚焦供给侧改革，积极财政政策需要更加有力，会逐步提高赤字率；同时，稳健货币政策需要更加灵活，为结构改革创造宽松货币环境。

会议指出，中国明年经济工作有五项任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

中国明年将研究和制定一系列举措化解产能过剩，而降低企业负担也是中国2016年的一项重要任务。“中国将推出一系列举措，帮助企业降低成本。”新华援引公告内容称。

会议表示，将继续推进创新驱动战略，鼓励大众创业、万众创新；并会采取进一步举措防范和化解金融风险，并努力化解地方债务风险。（完）