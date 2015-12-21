中国将努力化解房地产库存 逐步提高赤字率--中央经济工作会议

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月21日 - 新华社周一援引中央经济工作会议公告称，中国将努力化解房地产库存以稳定楼市，并将帮助农村人口在城市安居置业。
备受关注的中央经济工作会议12月18-21日在北京召开。会议并指出，明年将聚焦供给侧改革，积极财政政策需要更加有力，会逐步提高赤字率；同时，稳健货币政策需要更加灵活，为结构改革创造宽松货币环境。
会议指出，中国明年经济工作有五项任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。
中国明年将研究和制定一系列举措化解产能过剩，而降低企业负担也是中国2016年的一项重要任务。“中国将推出一系列举措，帮助企业降低成本。”新华援引公告内容称。
会议表示，将继续推进创新驱动战略，鼓励大众创业、万众创新；并会采取进一步举措防范和化解金融风险，并努力化解地方债务风险。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)