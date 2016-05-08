中国政策：控制十三五建设用地总量 房产高库存城市减少甚至停止用地供应

路透北京5月8日 - 中国国土资源部日前出台“十三五”规划纲要明确，建设地总量将被有效控制，单位国内生产总值建设用地使用面积降低20%,对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应。

人民日报周日报导，《国土资源“十三五”规划纲要》强调，在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模；对房地产库存较高的城市，减少直至停止住房用地供应；允许尚未开工房地产项目用地按照有关规定改变用途，用于棚改安置房和公共租赁住房建设。

报导援引国土资源部有关负责人对《纲要》进行的解读称，“十三五”（2016-2020年）期间，扣除生态退耕、退地减水等规划期间可减少的耕地，以及东北、西北难以稳定利用的耕地，全国适宜稳定利用的耕地保有量在18.65亿亩以上，基本农田保护面积在15.46亿亩以上，建设占用耕地在2,000万亩左右。

按照《规划》，“十三五”期间，能源资源开发利用效率大幅提高，矿产开发规模化程度和节约综合利用水平进一步提升，主要矿产资源产出率提高15%。建成绿色矿业发展示范区50个，绿色矿业发展新格局基本形成。

《规划》要求，“十三五”期间，积极推进工业用地市场化配置试点，有效降低实体经济用地成本。探索完善负面清单和特许经营条件下的土地供应政策。按照去产能要求，严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业和“僵尸企业”土地供应，制定鼓励支持政策，引导其退出、转产和兼并重组。

《规划》指出，“十三五”期间，进一步取消和下放行政审批事项，事中事后监管不断加强，权力清单和责任清单制度基本建立。土地管理制度改革稳妥推进，不动产统一登记全面实施，自然资源资产产权登记全面开展。资源有偿使用制度改革进一步深化，资源价格、收益分配与补偿机制逐步完善。资源市场化配置程度不断提高，油气资源勘查开采市场化改革全面推进。