路透调查：中国今年住宅均价预计上涨4% 去库存之下投资有望止跌企稳

作者 宿泱韫/邵晓忆

路透北京2月24日 - 路透调查显示，受宽松政策继续支持及热点城市带动，2016年中国住宅市场均价预计延续上年温和上涨势头，同时随着去库存逐步推进，今年房地产投资增速有望止跌企稳。

在15家接受路透调查的中外机构中，12家认为今年全国住宅均价将上涨，1家持平，两家未给出具体预测值；预测值从持平至上涨6%不等，预估中值显示2016年房价将小幅上升4%，上半年涨幅为3%。

此次调查在2月17-24日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价和中国指数研究院的百城房价指数。2016年的房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅，年中变动幅度则是该年6月与上年6月相比。

2016年住宅均价变动的预测值，较去年12月进行的调查结果有所上升，后者为上涨2%。

“高流动性预期不会改变，宽松货币环境推动资产价格。但普遍的高库存状况致使价格增幅有限。”世邦魏理仕中国区研究部主管陈仲伟表示。

受访者普遍认为，鉴于房地产投资迟迟未有起色，整体政策仍会保持宽松基调，这有利于房地产市场进一步回暖，其中一线和发达二线城市今年表现依然看好，将带动整体房价回升。

“（房价上涨）主要来自‘去库存’大幕下政策的不断刺激，尽管销售同比增速不及去年，但成交量仍缓慢复苏，带动房价稳中略升。”交通银行金融研究中心研究员夏丹表示。

她进一步称，各地库存情况及其历史成因差异较大，一揽子政策刺激能在一定程度起到实效，但这些十余年累积下来的库存问题要得到根治还需要更长的一段时间，可能超过五年。

中央经济工作会议已将去库存列入今年五大重点任务，新年伊始利好政策依次出炉，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成，房地产交易环节契税和营业税优惠政策亦获调整。

受访者多认为，中国房地产市场高库存困境至少需两三年才能得到缓解。方正证券宏观分析师杨为敩表示，房地产本质上是结构问题，往往高库存在三四线城市发生，而三四线城市去库存的条件一是人口净流入；二是开发商投资动力，目前来看，两个条件都需要很长时间才能形成。

受制于高库存，尽管中国房地产市场去年销售额创下历史新高，但销售转暖未能传导到投资和新开工，房地产投资增速已从2014年的10.5%降至去年的1%，新开工面积则维持在两位数的负增长。

不过对于今年的房地产投资，多数受访者较去年年底看法更乐观。问及房地产投资增速在2016年是否会继续回落，五位认为会继续回落，10位认为不会。而去年年底调查结果显示，认为投资2016年回落的人数多于认为不会回落的，比例为8：5。

“2016年房地产投资会企稳，因为需求回升会逐步稳定企业开工和投资的信心，特别是在一二线城市。”中国指数研究院白彦军表示。

中国房价月度走势图表 tmsnrt.rs/1QgxmpD

**今年政策环境仍宽松**

尽管当前的中国房地产政策环境已松至接近08-09年金融危机时的程度，受访者仍认为，在中央力推去库存的大背景之下，房地产政策仍有望进一步放松。全部受访者都认为今年中央会出台政策支持楼市，与去年年底调查结果一致。

世邦魏理仕中国区研究部主管陈仲伟预计，会进一步出台差异化的鼓励政策催动低能级城市市场库存消化。措施可能包括以买房获取城镇户口来激发非城镇居民需求并加速区域城镇化、以购房贷款抵税以及进一步调低购房实际利率等。

“目前出台的几个政策只是个开始，接下来中央层面会出台一揽子“高频率、微刺激”政策，各地也会在此基础上进行落实和进一步放松。”交通银行的夏丹称，她认为，若开发投资数据依旧低迷，政策面的宽松将不止。

从政策类型看，夏丹表示，一是进一步加杠杆，但受到居民家庭月供支付能力的限制而空间有限；二是调整公积金贷款额度上限；三是减轻交易税费，如契税税率可进一步下调，购房退税有望在多城市实行；四是控制三四线城市地方政府的卖地冲动，放缓土地供应节奏；五是允许和鼓励开发商根据实际情况对现有项目进行调整转型，如改变建筑用途，释放土地占用等。

经过去年五次降息，中国存贷款基准利率均已降至纪录低位，市场普遍预期今年仍有降息可能；而除一线以外地区的房贷首付比例也可下调至二成，此外各地公积金政策放宽、税费优惠等也为刚需改善需求入市提供支持。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，今年政策一大动作可能是推进购租并举的模式，鼓励房企把部分房源进行出租。同时对于部分大城市来说，政策层面可能还会收紧，比如严格限购政策。

中央经济工作会议将去库存列入今年五大任务之一，具体措施包括通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场；鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，促进房地产业兼并重组等。

对于目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，13家接受调查的分析机构给出7的预估中值，其中12家认为超过合适水平。前次调查的预估中值为6.5。（完）