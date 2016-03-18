2月中国70城房价同比涨幅创20个月新高 但分化现象持续（更新版2）

（新增两个图表）

路透北京3月18日 - 中国楼市在2月春节淡季延续之前热度，70城房价同比升幅创下20个月高点，一二三线城市房价环比平均都上涨且涨幅扩大，不过各城市冷热不均的分化之势仍然持续。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大至2014年6月以来的新高。

从环比看，2月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连续第10个月上涨，涨幅较前月扩大。

“2月份一、二、三线城市新建商品住宅价格环比平均都上涨，且涨幅分别比上月扩大0.5、0.1和0.1个百分点。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，但他同时指出，城市间房价涨幅差距进一步加大，一线城市和个别热点二线城市涨幅远高于其他城市，分化现象持续。

他称，尽管2月份适逢春节假期，绝大部分城市成交量有明显下降，但全国70个大中城市房价涨幅较上月仍有所扩大，且上涨的城市个数有所增加。

中国全国房价同比、环比走势 reut.rs/1RnTiRV

全国、北京、上海、深圳房价同比涨幅 reut.rs/1Ro1dyG

数据显示，2月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有47个，比1月份增加9个；环比上涨的城市里，涨幅比上月扩大的城市有33个，比1月份增加10个；涨幅在1%以上的城市有10个，比1月份增加3个。

同比来看，更多城市房价同比由降转升，且涨幅有所扩大。2月70个大中城市新建商品住宅价格同比上涨的城市有32个，比上月增加7个，且这32个城市的涨幅均比上月有所扩大。

分城市看，一、二线城市房价同比平均上涨，涨幅比上月扩大；三线城市同比平均下降，降幅继续缩小。

在一线城市中，北京、上海和深圳的新建商品住宅价格指数同比分别上涨14.2%、25.1%和57.8%，位居70个大中城市前三，环比涨幅则分别为2.3%、2.9%和3.6%。

中国住房和城乡建设部部长陈政高在两会期间称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

2016年2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）