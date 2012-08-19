7月全国房价同比继续下跌 环比微升

* 7月全国房价同比连续第五个月下降,为1.5%--路透测算

* 环比继上月持平後小幅增长0.1%

* 新建商品住宅价格环比上涨城市增至50个

* 调控政策加码预期或进一步升温

路透北京8月18日电---尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局周六公布的数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.

而此前数据已显示,7月房地产销售继续稳步回暖.结合房价走势,楼市调控政策加码的预期可能因此进一步升温.

据路透测算,7月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第五个月下跌,降1.5%,接近上月的同比降幅1.6%.而自去年10月来环比下跌之势则在今年6,7月逆转.

"在中国政府开始通过放松政策缓解经济放慢的担忧後,房价持续出现上行之势,新的趋势似乎正在确立,...若楼市确实开始再度回暖,中央可能会加大抑制房地产投机的力度."克力思咨询中国业务主管Mark Budden在数据公布後的报告中表示.

北京中原地产研究部张大伟则预计下半年房价呈现小幅微涨的趋势.一方面,信贷松动已是持续性事件,将继续刺激与之密切相关的楼市;另一方面,调控政策不放松又会限制涨幅.

统计局数据并显示,7月70个大中城市新建商品住宅价格环比上升的个数亦增至50个,下降城市仅九个;不过,同比下降的城市个数与6月相当,为58个.

重点城市看,北京与上海7月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.7%及1.5%;环比来看,北京上涨0.3%,上海则持平.

中国本轮号称最严厉的房地产调控政策已实行两年有余,并取得一定成效.不过为"稳增长",中国央行在6月和7月两次降息,降低资金成本,亦令市场对房价的预期转向,再配合开发商"以价换量"的销售策略,市场成交渐趋活跃.

中国房地产7月销售稳步回暖,统计局数据显示,1-7月商品房销售面积和销售额同比降幅较1-6月进一步缩窄;但投资尚未有起色,或继续拖累整体经济增速下行.

业内普遍认为,若房价涨势过猛,不排除中央进一步收紧房地产调控,可能出台的方案包括扩大房产税试点,提高预售门槛等.

对於近期房地产市场的回暖之势,中央也一再强调调控不能放松,要把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,防止变相放松购房政策,促使房价合理回归,绝不能让房价反弹.

国务院亦派出督察组,在7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查.新华网周五晚综述称,督查中发现个别地区存在放松限购条件等问题,强调各地不得以任何理由变相放松调控.

*房价(较上年同期变动,%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月

-1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3

(较上月变动,%):

0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。