2020年形成住房租赁市场体系 稳步推进REITs试点--中国国务院

路透北京6月3日 - 中国国务院办公厅周五发布相关意见称，将加快培育发展住房租赁市场，到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系；并支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点。

刊登在中国政府网的关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见称，鼓励地方政府盘活城区存量土地，采用多种方式增加租赁住房用地有效供应；采取购买服务或政府和社会资本合作（PPP）模式，将现有政府投资和管理的公租房交由专业化、社会化企业运营管理。

供应主体方面，支持房地产开发企业拓展业务范围，利用已建成住房或新建住房开展租赁业务；鼓励房地产开发企业出租库存商品住房；引导房地产开发企业与住房租赁企业合作，发展租赁地产。

同时，发展住房租赁企业，通过租赁、购买等方式多渠道筹集房源，提高住房租赁企业规模化、集约化、专业化水平，形成大、中、小住房租赁企业协同发展的格局，满足不断增长的住房租赁需求。

租赁住房建设方面，将新建租赁住房纳入住房发展规划，合理确定租赁住房建设规模，并在年度住房建设计划和住房用地供应计划中予以安排；

税收优惠方面，将落实营改增关于住房租赁的有关政策，对个人出租住房的，由按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税；对个人出租住房月收入不超过3万元的，2017年底之前可按规定享受免征增值税政策。

对房地产中介机构提供住房租赁经纪代理服务，适用6%的增值税税率；对一般纳税人出租在实施营改增试点前取得的不动产，允许选择适用简易计税办法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。对个人出租住房所得，减半征收个人所得税。

上月初召开的国务院常务会议表示，确定培育和发展住房租赁市场的措施，实行购租并举，发展住房租赁市场。（完）

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