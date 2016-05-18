上海周浦出让购租并举地块 保利地产以296%溢价夺得

路透北京5月18日 - 中国上海市周三出让一块位于外环外浦东周浦镇的住宅土地，明确规定15%面积自持不能出售，为全国首个购租并举试验的地块。该地块最终以296%溢价率，总价54.5亿元人民币，由保利地产(600048.SS)竞得。

中国证券网报导指出，“周浦镇西社区PDP0-1001单元”的A-03-11地块，共有37家房地产企业参与竞拍，创下上海有史以来最高的参拍家数记录；楼板价43,607元/平方米。

该地块出让条件规定，有15%的面积需要自持70年不能出售，5%的面积作为保障房无偿移交给政府，不能有三层以下的联排和别墅产品；且自持的住宅面积不能境内转让，不能成立独立的商业公司，不能做商业，不能办小产证。

扣除5%的保障房与15%的自持面积后，实际可售面积楼板价高达55,000元/平方米左右。报导援引业内人士测算，若以两年时间计算，未来该楼盘可售部分的成本价格已经突破每平米7.5万元，接近8万元。

某外资开发商上海公司总经理对路透表示，周浦这块地有15%的出租房不许出售，换算下来相对现金流的成本过五万，这是上海第一次对住宅地加这个条件，也是大家关注的焦点。

他认为，尽管这个价格不太理性，但对保利而言可能看问题角度有所不同，如果能在销售额上帮助上市公司冲刺，即使微利也可能值得做。这块地按照销售额来说至少贡献70-80亿。

“当然，（地王）对周边地价肯定有影响。一般开发商们现在更担心未来怎么拿地了。”他说。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此类地块之所以高溢价和高楼板价，在于三点：第一、区位优势明显，后续迪斯尼乐园开业后，此类地块能够打造成为高端物业的精品项目；第二、在上海拿地的房企不差钱，目前也正在积极寻找优质的土地资源。

第三、这可能也是比较特殊的一点，此类地块应该说是全国第一块购租并举试验的地块，所以有标杆意义。拿地的房企也可以在此类地块运营的基础上积极进行租赁用房的试点，标杆意义使得房企可能不会有太多的顾虑，而且后续租赁市场方面也可以争取到较多的政策优惠。

“从上海房地产市场的周期变动来看，实际上后续可能也会有降温的风险。所以单纯拿下此类地块，风险是很大的。”他说，但另一方面，企业本身产品打造的优势也可以为项目加分，更重要的是，那部分自持项目后续可以做大文章，其价值甚至要超过其他普通住宅项目。这是此类拿地房企比较有远见的一点。

中国部分地区楼市量价齐升，热度已经传导到土地市场。据中国指数研究院统计，4月，全国300个城市成交楼面均价为1,827元/平方米，环比上涨43%，同比涨65%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价环比涨52%，同比涨86%。

以苏州、南京为首的二线核心城市当月表现抢眼，土拍战火不断，两城市分别以347.9亿元、147.5亿元的成交总额高居前两位，同比大幅上涨44,139%、308%。

中国国务院此前决定，确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求。住房城乡建设部表示，将鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务，并加大政策支持力度，住房租赁税收优惠政策文件将很快出台。（完）