政策放松将在2016年令中国房地产业出现温和增长--标普

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香港，2015年11月23日--标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国房地产观察：政策放松将在2016年令中国房地产业出现温和增长》的报告中表示：大部分中国房地产开发商正在复苏。

国家统计局的数据显示，2015年前10个月住宅销售同比增长18%。很多城市的平均售价环比出现上涨。

标准普尔信用分析师李俊文表示：“我们认为，大部分我们评级的开发商将能够实现2015年销售目标，这有助于其信用状况保持稳定。但有些开发商可能会面临挑战。”

我们预计2016年全国住宅销售额将增长0%-5%，主要受价格上涨驱动。持续的政策放松和购房者信心恢复将继续支持房价整体反弹。我们预计，在未来几个季度内，更多城市的房价将出现环比上涨。我们还认为，全国住宅销售面积可能与2015年水平持平或略有下降。

中国开发商正将业务重点重新放在一二线城市（这些城市的房价更高），不再像前几年那样通过大举进入三四线城市去扩张规模。但土地成本上涨会限制规模的快速上升并强迫开发商转而更加注重盈利能力。

李俊文表示：“我们预计，未来几个季度内，中国政府将继续出台房地产行业支持政策来刺激增长并遏制房地产投资下降的势头。这应对该行业提供额外增长动力。由于一二线城市人口迁入势头更强以及经济前景更好，从而带动需求增长，因此它们仍将是房地产业增长的主要动力。”

我们认为，由于经营状况复苏，因此行业风险在下降。但开发商能否改善财务杠杆将取决于销售和盈利能力状况。总体来说，行业的压力在下降，并且开发商信用指标偏离我们基准情景预期的可能性更低。

李俊文表示：“我们预计，与2014年下半年和2015年相比，2016年负面评级调整的数量将下降。伴随着更多的正面评级调整，评级分布将更为接近整个范围的两端。”

房地产市场目前正在经历重组整合，大型开发商在行业周期内持续扩大市场占有率。这些开发商能够获得更好的融资渠道、其成本结构更为健康，以及进行竞争和扩张所需的财务资源更强。小型开发商将面临更为激烈的竞争，而且其竞争力将下降。我们预计，越来越多的中小型开发商将把业务重点放在某一特定地区，或者成立合营或联营企业来降低扩张过程中的风险和投资负担。