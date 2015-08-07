新闻稿：中国房地产开发商扎堆境内发债--标普

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香港，2015年8月6日—中国房地产开发商正转向国内债券市场融资。标准普尔评级服务今日发布的报告《中国国内债券市场向房地产开发商开放将产生什么影响？》讨论了开发商可发行的境内债券，境内债券与境外债券的区别，及其对开发商资本结构和信用状况的影响。

标准普尔信用分析师叶翱行表示：“尽管在发债资格和审批方面存在障碍，但今年境内债券市场很快获得了房地产开发商的青睐，尤其是评级为投机级的小型开发商更是如此。”

中国开发商在国内发债融资的好处包括较低的融资成本。

叶翱行表示：“我们认为，整体而言在国内发债融资对开发商的信用状况将产生正面影响。中小型开发商由于融资成本高，从银行和境外债券市场获得融资的难度更大，因此境内发债对它们的影响最为显着。”

中国债券市场成为另一个融资渠道，且不存在汇率风险。境内发债融资将逐步改善开发商的资本结构和债券结构保护。

叶翱行还表示：“银行贷款通常要求项目层面的资产抵押，贷款偿还也与建设完工进度相挂钩，与之相比债券无需抵押，期限也较长，因此增加了灵活性。此外，只要国内发债成本维持在较低的水平，国内较小的开发商可能会继续在国内发债融资，尤其在预期美国利率上升的背景下更是如此。”

尽管中国债券市场规模全球排名第三，但在发行结构和法律框架方面仍不太成熟。此外，中国的清算和破产框架基本未经过考验，公开债券市场违约案例屈指可数。

叶翱行表示：“一些较为重要的困难企业由政府通过国有金融机构和其他途径实施救助。很多投资者依旧认为存在较高水平的政府隐性支持，这体现在信用评级和定价差异区间较窄上。”

目前，标准普尔认为近期国内发债融资未对获评级开发商的资本结构产生显着影响。大部分债券发行是对境内的银行开发贷款和高成本信托融资的再融资，并有效延长了债务期限，降低了平均借款成本。境内债务的比重未发生明显变化。

长期而言，我们预期国内债券不会替代境外债券发行。年内迄今约12家开发商在国内两个债券市场总计发债融资约700亿元人民币。但开发商能否在国内发债取决于政府政策，同时需经历较长且不太确定的监管批准程序，发行规模也存在限制。(完)

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