中国二手房交易营改增尘埃落定 “完全平移”此前营业税政策（更新版）

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路透北京3月24日 - 中国二手房交易“营改增”尘埃落定，财政部发布“营改增”试点过渡政策的规定称，个人将购买不足两年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

财政部网站周四刊登规定全文称，对于“京沪广深”除外的地区，个人将购买两年及以上的住房对外销售的，免征增值税。

但在“京沪广深”四地，个人将购买两年及以上的普通住房对外销售，可以免征增值税；倘若是非普通住房对外销售的，以销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税。

这意味着，过渡期二手房交易“营改增”完全平移了现行二手房交易的营业税政策。

中国2016年政府工作报告提出，要从5月1日起全面实施营改增，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只增不减。

财政部新规并称，金融企业发放贷款后，自结息日起90天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税，90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税。

中国二手房交易还需要缴纳契税和个人所得税。个人所得税方面，对于出售满五年且唯一家庭住房的免征个人所得税，否则按全额1%或差额的20%征收。

财政部2月下旬调整实施契税优惠政策，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按1.5%征收；对于个人购买90平米及以下的家庭第二套改善性住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按2%征收。京沪广深四地仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策。

中国楼市在2月春节淡季延续之前热度。路透根据中国国家统计局数据测算，2月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大至2014年6月以来的新高。（完）