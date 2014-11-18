人社部：对在调结构过程中少裁员的企业给予稳岗补贴

路透北京11月18日 - 中国人力资源社会保障部周二决定，对在调整优化产业结构过程中不裁员、少裁员的企业，由失业保险基金给予稳岗补贴。

补贴政策适用实施兼并重组企业、化解产能严重过剩企业、淘汰落后产能企业和经国务院批准的其他行业、企业。

通知明确，各地区对符合政策范围和基本条件的企业，在兼并重组、化解产能过剩以及淘汰落后产能期间，可按不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗补贴，所需资金从失业保险基金中列支。

稳岗补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。稳岗补贴政策执行到2020年底，符合条件的企业可向人社部门申请。

企业申请稳岗补贴应同时具备：生产经营活动符合国家及所在区域产业结构调整政策和环保政策；依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费；上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率；企业财务制度健全、管理运行规范。

失业保险统筹地区实施稳岗补贴应同时符合：上年失业保险基金滚存结余具备一年以上支付能力；失业保险基金使用管理规范。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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