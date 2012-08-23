8月汇丰制造业PMI初值创九个月新低

* 汇丰制造业PMI初值创九个月新低

* 新订单和新出口订单指数双双恶化

* 经济恐将继续筑底,呼唤政策发力

路透北京8月22日电---市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

分析人士指出,尽管目前看来中国经济尚无"硬着陆"风险,但若要在未来数月内如期走出低迷,需通过更多的政策加码对实体经济施以援手.

"8月汇丰制造业PMI完全逆转了7月温和回升的走势,指向更为不利的全球经济环境."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他并指出,新出口订单萎缩预示出口下滑将继续冲击制造业,为实现稳增长和稳就业目标,北京未来数月必须加快政策放松步伐,扩大基建投资规模.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,回落至47.8,创下九个月新低,且已连续10个月低于50.上月该数据终值曾一度攀升至49.3.

Markit提供的新闻稿并显示,初值中的新订单和新出口订单指数双双大幅恶化,同时产出分项指数降至五个月新低,库存指数则大幅逆向上升,显示制造者经营压力增大.

汇丰PMI初值出炉后,中国股市沪综指.SSEC由微升转跌0.5%;对中国经济敏感的澳元缩减涨幅,欧元/美元也一度回落.

浏览中国PMI相关图表,请点击链接 (r.reuters.com/faw22t)

**期待政策刺激**

8月汇丰PMI初值进一步验证中国通胀回落和经济筑底的趋势,这也政府加码经济刺激政策提供数据支持.

该月,影响企业未来营收状况的新订单指数已回落到9个月新低;与外贸相关的新出口订单指数恶化至2009年3月后的最低水平,显示内需不振和出口恶化的双重压力并存.

不过,输入价格指数同步回落至40个月以来的新低点,显示企业成本压力有所减轻.

中国今年二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,延续近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.之前中国央行曾在短短一个月内两度降息,发改委也加快部分项目审批进度.不过,近期市场期待的"降准"动作,则迟迟未出.

标准普尔周三发布报告称,中国今年尚未推出另一轮大规模的刺激计划,不过如果形势急转直下,刺激措施仍是选项之一.而针对近期中国是否有降准的可能,中国央行行长周小川表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.

中国7月宏观经济数据中,虽然投资和消费持稳,通胀率也一如预期降到2%下方,但工业产出同比增长9.2%、出口同比增长区区1%以及新增贷款降至10个月新低,却让市场对中国经济前景疑虑重重.

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员任泽平周三表示,预计四季度有所回升但力度不大.今年宏观调控将稳中求进、以稳为主,待明年政府换届完成后改革预计将进一步铺开.

而国研中心副主任刘世锦同日撰文称,当前稳增长应防止两种风险,包括对短期内增长速度大幅下滑或剧烈波动重视不够、应对不力.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

是次PMI预览数据样本采集自8月13-21日之间,终值定于9月3日发布.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。