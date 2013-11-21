11月制造业PMI初值降至50.4--汇丰

路透北京11月21日 -汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月初值数据降至50.4，低于上月的50.9，但仍为今年4月来的次高。

Markit提供的新闻稿并显示，11月制造业新出口订单分项指数初值大幅降至49.4，为三个月低位。上月终值为51.3。

是次PMI预览数据样本采集自11月12-19日之间，终值定于12月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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