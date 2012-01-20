中国1月汇丰制造业PMI初值持续收缩

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 1月制造业PMI初值略升,连续第三月低於荣枯界 * 制造业继续收缩,未来经济增长或进一步放缓 * 产出回落,新增出口订单则自三个月低位反弹 * 料将出台更多政策放松举措,以稳定经济增长
路透北京1月20日电---汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值数据,尽管较上月继续回升,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.
Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,当月产出指数则较上月有所回落.不过,新增出口订单则较上月的三个月低位反弹至51.1.
"1月中国制造业PMI连续第三个月处於50下方显示,经济增长很可能将进一步放缓",汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌亦指出,此前数据显示,去年四季度国内生产总值(GDP)经季节调整後环比折年率大幅降至三年低位8%.
他并表示,尽管去年12月工业增加值意外回升,但投资及出口领域持续下滑则显示增长面临更多阻力,且制造商很可能将在未来数月中面临去库存压力."我们预计将会有更多政策放松举措出台,以稳定经济增长".
(浏览中国1月汇丰制造业PMI图表,请点选r.reuters.com/hyj26s)
中国制造业开局偏软令市场略感失望.伦敦金属交易所(LME)期铜脱离稍早触及的四个月高点,一度跌至平盘下方.中国股市沪综指.SSEC则在数据出炉後抹去盘初涨幅.
平安证券首席宏观经济分析师孙方红亦称,数据变动方向好於预期,去年12月新增信贷明显增加激励国内订单增加,预计今年国内订单方面还将会继续往上走.
"今年政策还是会相对宽松...,PMI可能将延续升势,虽然改善幅度不会那麽大,但不排除2月份可能到50附近",她并预计.
在PMI预览数据中,新增订单指数较上月明显回升.另外,投入价格指数亦较上月小幅走升,但预计2012年通胀压力亦将较去年大幅缓解.去年12月居民消费价格指数(CPI)涨幅已连续第五个月回落.
此前出炉的中国2011年12月规模以上工业增加值同比增长12.8%,高於11月的12.4%.去年四季度国内生产总值(GDP)同比增长8.9%,全年GDP同比增幅达9.2%.此前,经济学家普遍预计,今年中国一季度GDP或较四季度继续放缓.
是次PMI预览数据样本采集自1月9-16日之间.1月PMI终值则定於2月1日发布.
PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.
由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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