1月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至49.8

路透北京1月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周五公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年1月PMI初值数据微升至49.8，上月终值为49.6。

该指数优于路透调查预估中值49.6，但为连续第二个月处于荣枯线50下方。

Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业投入价格分项指数初值降至39.9，为2009年3月以来最低位，上月终值为43.1。

是次PMI预览数据样本采集期为1月12-21日之间。终值定于2月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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