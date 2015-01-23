1月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至49.8

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周五公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年1月PMI初值数据微升至49.8，上月终值为49.6。
该指数优于路透调查预估中值49.6，但为连续第二个月处于荣枯线50下方。
Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业投入价格分项指数初值降至39.9，为2009年3月以来最低位，上月终值为43.1。
是次PMI预览数据样本采集期为1月12-21日之间。终值定于2月2日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。