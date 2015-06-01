中国5月汇丰制造业PMI终值微升至49.2 新出口订单萎缩明显

路透北京6月1日 - 汇丰5月中国制造业PMI终值小幅上升，但连续第三个月低于荣枯线，新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压，经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。

汇丰(HSBC)/Markit周一公布中国5月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值微升至49.2，略高于初值的49.1和前值48.9，连续第三个月在50下方。

Markit提供的新闻稿显示，中国5月制造业PMI产出分项指数跌穿50，为五个月来首次，且创13个月低点。

新出口订单分项指数在4月短暂升回50后再度跌穿荣枯线，大幅降至46.7的23个月低位。

“PMI指数显示中国制造业状况在5月进一步恶化，新出口订单的明显下滑导致新订单的减少，进而影响产出指数录得今年迄今首次萎缩。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示。

而且，企业继续裁员、去库存、减少采购活动，均意味着临近年中，制造业可能仍处于收缩状态。“从最新数据看，可能还需要更多刺激举措来提升内需，恢复增长动力。”Fiddes称。

汇丰数据并显示，5月新订单分项指数小幅回升但仍连续三个月在荣枯线之下。

价格指数方面，投入和出厂价格指数均有所上升，但都处于50下方。就业指数较前月改善，但已连续19个月在萎缩区间。

4月底召开的中央政治局会议明确要高度重视应对经济下行压力，进入5月稳增长政策进一步加码，发改委密集批复投资项目，中国央行则于近期则发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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