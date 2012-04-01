汇丰中国3月制造业PMI终值降至48.3

路透北京4月1日电---汇丰(HSBC)周日公布,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三年来第二大降幅,终止此前连续三个月升势,降至48.3,但略优於初值48.1.

3月终值仍处在荣枯分水岭下方,显示中国制造业运行连续第五个月环比放缓,上月终值为49.6;PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

报告显示,3月制造业产出重现收缩,并创下去年11月以来最大收缩率,原因是新业务总量进一步下降.国内外市场需求普遍低迷,新出口业务量环比温和下降.

同时,积压工作在3月仍有增无减(虽然增幅轻微).鉴於需求疲弱,厂商主动压缩产能,用工相应下降,3月制造业职位数量虽然只是小幅下降,但已创下3年来最大降幅.

另外,汇丰并称,今年整个第一季度的制造业PMI指数平均值为2009年第一季以来之最低.

PMI高於50表示制造业在扩张,低於50则表明制造业萎缩;它是一个建基於五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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