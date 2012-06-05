5月汇丰服务业PMI创下19个月新高（更新版）

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
(新增分析师评论和分项数据)
* 5月服务业PMI创19个月新高,至54.7
* 新业务指数创下2010年10月以来的新高
* 料为"稳增长"释放部分压力
路透北京6月5日电--汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)指数创下19个月新高,显示服务业经营活动明显扩张.这与上周公布的制造业数据低迷形成鲜明对比,料将部分舒缓对经济增速急剧下滑的忧虑.
英国市场调研公司Markit公布数据显示,汇丰中国5月服务业经营活动指数从4月的54.1升至54.7.其中新订单增速显着,为2010年10月以来最快.
"由于新增业务的持续好转,服务业的增长在5月再次回升.这有助于缓解对增长急剧下滑的担忧,"汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主席屈宏斌称.
屈宏斌表示,展望未来,预计更有力的稳增长政策组合拳将会陆续落实起效,从而促进服务业及其相关就业的增长.
本月初公布的5月汇丰中国制造业PMI终值48.4,为连续第7个月低于荣枯分水岭.在制造业陷入低迷之际,服务业活动保持扩张,显示中国经济调整结构正在显奏.
"受访企业提到新产品开发、客户需求转强和促销成功等促进增长的因素."报告称,还有不少受访企业提到促销活动的成功.
其他分项指数亦显示经济走好迹象,包括5月服务业用工环比仍轻微增长,服务业积压工作量仍连续第四个月趋降,服务业企业亦连续第二个月调低平均收费价格.
需要引起关注的是,中国服务业的投入成本环比继续上扬,平均成本涨幅明显.受访企业表示,劳动力相关成本上涨是导致月内成本上升的主因.
报告并显示,5月份服务业界对于未来一年的经营前景保持乐观,而且信心度强劲,仅略低于创下一年新高的4月份.调查显示,业界的乐观心态与新业务预增,以及经济状况预期好转有关.还有企业预计业务扩张计划将在未来一年带来增长动力.
中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周日公布,中国5月非制造业商务活动指数为55.2%,比上月继续小幅回落0.9个百分点.该指数与汇丰PMI的差距,源于调查样本及计算方法的差异.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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