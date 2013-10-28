独家：台湾宏达电缩减生产线 现金流承压--消息

撰稿 詹颖颐 编译 王冠中/于春红/王翔琼/李婷仪

路透台湾桃园10月22日 - 消息人士表示，由于销售低迷带来现金流压力，台湾智能手机制造商宏达电(2498.TW)已停运四条生产线中的至少一条，占到总产能的至少五分之一，而且打算把产品生产外包。

路透记者走访了宏达电桃园工厂，见到工厂装卸区关闭，大厅门口也挂着关闭告示牌。

宏达电今年推出新款旗舰One系列手机，但在由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)主导的市场中，该款手机迟迟无法创造热销。

而供应链吃紧和公司内部风暴，又使宏达电景况更加恶化。该公司本月公布有史以来首次季度亏损，且截至6月底，营运现金流降至负7.0727亿美元。

宏达电起初否认已暂停台湾或其他地方的生产，并拒绝评论是否正在讨论将生产外包。

“宏达电没有关闭工厂，也未计划出售任何工厂资产，”公司在回复路透质询的电子邮件中称，“宏达电财务状况良好，在即将召开的业绩会议上，将向投资者和公众提供最新财务数据。”

当被问及路透在宏达电工厂所见是怎么回事时，宏达电行销长何永生 未说明细节。但表示，“就像其他工厂一样我们会将生产线产量、制造及工厂设备做最有效的规划。”

“这些设备是否运转要看市场需求及本公司的预期。需求较少的时候，工厂就减少运作，以有效规划成本。当需求较多或成长较大时，这些设备当然就会全速运转。”

在四名与路透沟通的消息人士中有两名表示，宏达电已将桃园的两条生产线并为一条，这将使桃园厂潜在产能从每月约250万部手机下降约100万部。如果包括其他厂总产能约为450万部。

该公司H大楼中的生产线已从至少8月起停运，并到不远处的第五大楼工厂生产。

一名消息人士称，宏达电上海工厂的装配线也多已停产，目前在产的只有销往中国国内的少量订单。

两名消息人士透露，宏达电正在考虑出售中国和台湾已经停用的生产线。

“宏达电的现金流情况不太好。它必须快速行动来产生现金，”一名直接了解制造销售计划的消息人士表示。

**高端品牌**

金融时报周一报导，宏达电执行长周永明已将部分职务转由董事长王雪红暂代，以专注在创新和产品开发上。

该报导公布后，宏达电股价大涨，因寄望管理层责任的调整将改善整体产品质量，并帮助公司重获2011年世界移动通信大会上夺得的年度设备制造商大奖(Device Manufacturer of the Year)荣耀。

宏达电将把部分制造业务外包给鸿海精密(2317.TW)旗下的富智康(2038.HK)，因为代工厂商在零件供应管理和成本控制上做得更好。四名消息人士称，宏达电也在与华宝通讯8078.TW和纬创资通(3231.TW)接洽。宏达电对自身的定位是高端品牌。

富智康和鸿海拒绝置评。目前无法联系到华宝通讯与纬创资通的发言人置评。宏达电亦拒绝给出评论。

一名消息人士称，宏达电的最高管理层已同意把设计和制造业务分开，这将更类似于苹果(AAPL.O)的模式，即自己设计产品，但把生产外包给鸿海这样的装配商。韩国三星电子(005930.KS)在智能手机上则是设计与制造都由自己包揽。

不过消息人士说，就算宏达电把设计和制造业务分开，但整个过程将很缓慢，因此初期仍将维持部分制造产能，而且宏达电可能会研究为其他厂商代工手机的可能性。

周永明周二在公司内部员工大会中表示，宏达电计划在明年将其在高端智能手机市场份额增加一倍至15%。

当被问及分开制造业务的问题时，他表示公司不排除任何可能性。本地媒体报导了这番评论，也获何永生证实。

尽管销售欠佳，宏达电产品仍受市场热烈讨论，最近几个月宏达电更是扩大One系列机种，并暗示会有更多产品推出，包括平板电脑及穿戴式装置。

截至6月底，宏达电的现金部位因现金流转负而降至481亿台币，上年同期为555亿台币。该公司资产负债表亦显示帐款增加，而来自客户的收入却减少。应收帐款增加79亿台币，但应付帐款减少78亿台币。

根据SmartEstimates，宏达电的资产回报率(ROA)今年料将转为负0.69%，将为1999年以来首度转为负值。去年这个指标为8.1%。

消息人士说，目前还未浮现对宏达电厂房有意的潜在买家，部分原因在于全球智能手机和平板电脑供应链正面临产能过剩。据悉，宏达电因此也在研究利用厂房设备来产生收益的其他选项。

分析师及媒体报导称，宏达电正与中国联想集团(0992.HK)及美国线上零售商亚马逊(AMZN.O)洽谈。也有人臆测鸿海将利用宏达电的工厂来生产其产品。

鸿海表示，目前并无计划要利用宏达电桃园厂。联想对此不愿置评，目前尚未能取得亚马逊的回应。(完)

(译文审校 隋芬)

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