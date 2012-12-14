华安和国泰基金上报黄金ETF产品

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月14日电---中国证券报周五报导,华安基金基金管理公司与国泰基金基金管理公司昨日向中国证监会上报黄金ETF及其联接产品的募集申请,这两只产品均将在上海证交所挂牌.
报导指出,国泰基金的产品名为国泰黄金ETF及联接基金,华安基金的产品名为华安易富黄金ETF及其联接基金.国泰黄金ETF将采取授权参与人的方式,主要投资于黄金交易所的黄金现货合约;华安易富黄金ETF主要投资于黄金交易所场内的黄金投资品种,以追踪国内黄金现货价格的走势为目标.
两只黄金ETF的份额以人民币标价,在上海证券交易所挂牌交易后,投资者可以像买卖股票一样进行ETF份额的二级市场交易,也可以用黄金现货合约进行黄金ETF的一级市场申购和赎回.
为满足社保基金、企业年金、保险资金等特殊投资主体对黄金资产的配置需求,华安易富黄金ETF允许投资者以现金替代的方式,由基金公司代买卖黄金现货合约进行一级市场的申购和赎回.
目前全球知名的国际金融中心往往是黄金交易中心.在上交所发展以黄金ETF为代表的黄金衍生品市场,可与上海黄金交易所的黄金现货市场、上海期货交易所的黄金期货市场形成互补与联动.既为基金市场投资者提供便捷的黄金投资渠道,又为国内现货、期货黄金市场引入更为多元化的参与群体,增强上海国际金融中心的竞争力.
上海证交所基金与衍生品部总监刘逖此前表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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